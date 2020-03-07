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Süper Lig: Göztepe: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

07.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 07.03.2020 18:03Süper Lig: Göztepe: 0 - Başakşehir: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Göztepe, sahasında Medipol 'i konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında ceza sahasına topla giren Napoleoni'nin sağ çaprazdan vurduğu şutta top kalenin sağ direğinin yanından az farkla auta çıktı.

10. dakikada orta alandan gelişen Başakşehir atağında ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan topa vuran Mahmut Tekdemir'in şutunda, meşin yuvarlak kalenin üstünden auta çıktı.

27. dakikada sağ kanattan yüklenen Başakşehir'de yapılan ortaya ceza sahası içinde yükselen Demba Ba'nın kafa vuruşunda top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

33. dakikada orta alandan atağa çıkan Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin pasında topla buluşan Demba Ba ceza sahasına girdi. Kalenin sol çaprazından topa vuran Demba Ba'nın şutunda top çerçeveyi bulmadı.

36. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de Napoleoni'nin pasıyla ceza sahasına giren Tripic'in sağ çaprazdan vurduğu şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

40. dakikada sol kanattan atak yapan Başakşehir'de Visca ceza sahası içine ortaladı. Ceza sahası içinde bulunan Demba Ba, vole vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Borges xx, Titi xx, Schwechlen xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xx, Napoleoni xx, Serdar Gürler x (Tripic dk. 30 xx), Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Reis, Berkan Emir, Murat Paluli, Mossoro, Metin Yıldırım, Yalçın Kayan, Wilzeck, Deniz Kadah

Teknik Direktör: İlhan Palut

Başakşehir: Mert Günok xx, Çaiçara xx, Epureanu xx, Skrtel xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Aleksic xx, Visca xx, Crivelli xx, Demba Ba xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Ponchk, Uğur Uçar, Elia, Mehmet Topal, Berkay Özcan, Azubuike, Gökhan İnler, Robinho

Teknik Direktör: Okan Buruk

Gol: Demba Ba (dk. 40) (Başakşehir)

Sarı Kartlar: Soner Aydoğdu (Göztepe), Epureanu, Mahmut Tekdemir (Başakşehir) - İZMİR

Başakşehir, Demba Ba, Spor

Kaynak: İHA

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7.03.2020 19:20:12