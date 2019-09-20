Süper Lig: Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor
'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Berkan'ın soldan ortasına penaltı noktasındaki Jerome dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
5. dakikada Serdar, ceza yayı içindeki Poko'ya aktardı, Poko'nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.
12. dakikada Konyaspor savunmasında yaşanan karambolde top Serdar'ın önünde düştü. Kaleci Serkan'ın önde olduğunu gören Serdar'ın şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı.
17. dakikada Soner'in soldan ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko, Soner xx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Halil xx, Jerome xx
Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Halil, Castro, Eren, Ege, Yasin, Reis, Batuhan, Leo
Teknik Direktör: Tamer Tuna
İttifak Holding Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Miya xx, Ömer xx, Milosevic xx, Bajic xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Daci, Ali, Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman - İZMİR