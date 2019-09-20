Haberler » Spor » Haber

Süper Lig: Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor.

20.09.2019 21:30Süper Lig: Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'de 5. haftanın açılış karşılaşmasında Göztepe sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Berkan'ın soldan ortasına penaltı noktasındaki Jerome dokundu, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

5. dakikada Serdar, ceza yayı içindeki Poko'ya aktardı, Poko'nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

12. dakikada Konyaspor savunmasında yaşanan karambolde top Serdar'ın önünde düştü. Kaleci Serkan'ın önde olduğunu gören Serdar'ın şutunda Ali Turan topu çizgiden çıkardı.

17. dakikada Soner'in soldan ortasına iyi yükselen Serdar'ın kafa vuruşunda kaleci Serkan kritik bir hamleyle topu uzaklaştırdı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Abdullah Bora Özkara xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan xx, Titi xx, Berkan xx, Poko, Soner xx, Mossoro xx, Napoleoni xx, Halil xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ, Sanneh, Halil, Castro, Eren, Ege, Yasin, Reis, Batuhan, Leo

Teknik Direktör: Tamer Tuna

İttifak Holding Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Ali xx, Anicic xx, Alper xx, Jevtovic xx, Jonsson xx, Miya xx, Ömer xx, Milosevic xx, Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Volkan, Selim, Mücahit Can, Hadziahmetovic, Shengelia, Daci, Ali, Ferhat

Teknik Direktör: Aykut Kocaman - İZMİR

İttifak Holding, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
21:32 Maçın ardından
21:31 İttifak holding konyaspor (fotoğraflar)
21:31 Tamer Avcı: "İkinci yarı gerekli önlemleri aldık"
21:30 Süper Lig: Göztepe: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0 (İlk yarı)
21:28 Basketbol: Pınar Protein Kupası
21:26 Medipol Başakşehir, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı
21:26 Görme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası