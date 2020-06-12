Süper Lig: Göztepe: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 0 Trabzonspor: 1 (İlk yarı)
12.06.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.06.2020 22:40
Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe, Trabzonspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında topla birlikte ceza sahası içine giren Novak, Alpaslan Öztürk'ü geçerek şutunu çekti. Pozisyonun devamında kaleci Beto, topu kornere çeldi.

5. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme'nin sol kanattan yaptığı ortaya yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda Beto topu kornere çeldi.

16. dakikada sağ kanattan Pereira'nın ortasında ceza sahasında Nwakaeme, topu kafayla ağlara gönderdi. 0-1

34. dakikada Sörloth'un pasıyla savunma arkasına sarkan Ekuban, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Beto gole geçit vermedi.

41. dakikada orta alanda gelişen pozisyonda Castro'ya müdahalede bulunan Guilherme, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Zorbay Küçük xx, Hakan Yemişken xx, Kamil Çetin xx

Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni x (Poko dk. 37 xx), Halil Akbunar xx, Serdar Gürler xx, Jerome xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Borges, Mossoro, Gassama, Wallace Reis, Deniz Kadah, Wilzeck, Tripic, Arınç Nukan

Teknik Direktör: İlhan Palut

Trabzonspor: Uğurcan Çakır xx, Pereira xx, Costa xx, Campi xx, Novak xx, Guilherme x, Abdulkadir Parmak xx, Abdulkadir Ömür xx, Ekuban xx, Nwakaeme xx, Sörloth xx

Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Ndiaye, Doğan Erdoğan, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Taha Tunç, Koray Kılınç, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Gol: Ekuban (dk. 16) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Guilherme (dk. 41) (Trabzonspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Trabzonspor, Beto, Spor, Haber

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