Süper Lig: Göztepe: 1 Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor.

Süper Lig: Göztepe: 1 Aytemiz Alanyaspor: 2 (İlk yarı)
27.06.2020 21:56 | Son Güncelleme: 28.06.2020 00:35
Süper Lig'in 29. haftasında Göztepe, Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Alanyaspor'un kazandığı serbest vuruşta Bakasetas topun başına geçti. Kullanılan serbest vuruşta top Göztepe defansından sekip sağ kale direğine çarparken geri dönen topa dokunan Efecan Karaca topu ağlara gönderdi. 0-1

11. dakikada orta alandan atak yapan Göztepe'de defanstan seken topu önünde bulan Serdar Gürler, ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 1-1

40. dakikada Alanyaspor sağ taraftan Salih Uçan'la köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde topa yükselen Cisse'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında hakem topun dışarıdan çevirdiği gerekçesiyle aut kararı verdi.

42. dakikada Berkan Emir, sol kanattan serbest vuruş kullandı. Arka direkte topa yükselen Borges'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

45+3. dakikada Alanyaspor Efecan Karaca ile kontra atağa çıktı. Ceza sahası içine giren Efecan'ın verdiği pasla topla buluşan Cisse, meşin yuvarlağı yerden bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Göztepe Gürsel Aksel

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Serkan Çimen xx

Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Alpaslan Öztürk xx, Titi xx, Berkan Emir xx, Borges xx, Soner Aydoğdu xx, Mossoro xx, Tripic xx, Serdar Gürler xxx, Wilzeck xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Halil Akbunar, Castro, Kerem Atakan, Poko, Deniz Kadah, Yalçın Kayan, Atınç Nukan, Murat Paluli, Napoleoni

Teknik Direktör: İlhan Palut

Alanyaspor: Marafona xx, Juan Fran xx, Tzavellas xx, Caulker xx, Kaan Kanak xx, Ceyhun Gülselam xx, Salih Uçan xx, Efecan Karaca xxx, Bakasetas xx, Fernandes xx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Baiano, Welinton, Lokman Gör, Onur Bulut, Umut Güneş, Musa Çağıran, Emircan Altıntaş, Mustafa Pektemek, Campos

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Efecan Karaca (dk.4), Cisse (45+3) (Alanyaspor), Serdar Gürler (dk. 11) (Göztepe)

Sarı Kartlar: Borges, Alpaslan Öztürk (Göztepe) Caulker, Juan Fran (Alanyaspor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Aytemiz Alanyaspor, Efecan Karaca, Spor, Haber

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