Süper Lig: Göztepe: 1 - Gaziantep FK: 1

Süper Lig'in 23. hafta maçında Gaziantep
Futbol Kulübü'nü konuk eden Göztepe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Karşılaşmanın 62. dakikasında Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica sarı kart gördü. Karşılaşmayı TFF Başkanı Nihat Özdemir de tribünden takip etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada kornerden gelen ortaya kafayla vuran Papy Djilobodji, topu az farkla auta gönderdi.
17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Serdar Gürler'in şutu direğe çarparak auta gitti.
26. dakikada Muhammed Demir'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alexandru Maxim, Beto ile karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
28. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Olarenwaju Kayode, kaleci Beto ile karşı karşıya kaldı ancak Beto gole izin vermedi.
68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Olarenwaju Kayode'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
71. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı kornerde topa kale önünde kafayla vuran Cameron Jerome, fileleri havalandırdı. 1-0
82. dakikada Halil Akbunar'un uzun pasında defansın arkasına sarkan Serdar Gürler, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondan yararlanamadı.
90+2. dakikada Patrick Twumasi'nin yaptığı ortada son anda topa dokunan Souleymane Diarra, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1
Stat: Gürsel Aksel
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Özgür Ertem xx, Samet Çiçek xx
Göztepe: Beto xxx, Titi xx, Alpaslan Öztürk xx, Lamine Gassama xx, Berkan Emir xx, Halil Akbunar xx, Andre Castro xx (Celso Borges dk. 79 x), Serdar Gürler xxx, Soner Aydoğdu xx, Kamil Wilczek x (Cameron Jerome dk. 66 xx), Stefano Napoleoni xx (Marcio Mossoro dk. 90+1 ?)
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Yalçın Kayan, Zlatko Tripic, Deniz Kadah
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Papy Djilobodji xx, Alin Tosca xx, Junior Morais xx, Oğuz Ceylan x (Kenan Özer dk. 73 x), Jean Armel Kana-Biyik xx, Andre Sousa x (Raman Chibsah dk. 85 ?), Alexandru Maxim xx (Souleymane Diarra dk. 85 ?), Olarenwaju Kayode xx, Muhammet Demir xx, Patrick Twumasi xx
Yedekler: Haydar Yılmaz, Ulaş Zengin, Pawel Olkowski, Mehmet Erdem Uğurlu, Kubilay Aktaş, Furkan Soyalp, Bartlomiej Pawlowski
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Goller: Cameron Jerome (dk. 71) (Göztepe), Diarra (dk. 90+2) (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Serdar Gürler, Alpaslan Öztürk (Göztepe), Andre Sousa, Alexandru Maxim, Olarenwaju Kayode (Gaziantep FK) - İZMİR