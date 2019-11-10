Süper Lig: Göztepe: 1 - Yeni Malatyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 11 . haftasında Göztepe, sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



48. dakikada sol kanattan Serdar'ın yaptığı ortada topa gelişine vuran Jerome'un şutu kalenin üstünden auta çıktı.



80. dakikada Berkan'ın topa elle müdahale ettiğini VAR incelemesi sonucu belirleyen hakem penaltı kararı verdi.



83. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gökhan, skoru dengeledi. 1-1



88. dakikada atılan uzun topta kaleciyle karşı karşıya kalan Gökhan'ın şutu iki yan direğe de çarparak oyun alanına döndü.



90. dakikada sağ kanattan Gassama'nın yaptığı ortaya yükselen Deniz'in kafa vuruşu yandan az farkla auta çıktı.



Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Göztepeli Alpaslan ve Yeni Malatyasporlu Eren arasında çıkan tartışmada hakem iki futbolcuya da ikinci sarı kartlarını vererek kırmızı kart gösterdi.



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Arda Kardeşler xx, İsmail Şencan xx, Alpaslan Dedeş xx



Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Borges xx, Soner xx (Yasin dk. 80 ?), Castro xx, Napoleoni x (Deniz dk. 87 ?), Serdar xxx (Halil dk. 73 x), Jerome xx



Yedekler: Göktuğ, Eren, Reis, Yalçın, Atınç, Leo, Murat



Teknik Direktör: İlhan Palut



Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake xx, Mustafa xx, Hadebe xx, Erkan xx, Murat x (Ahmed dk. 73 x), Acquah xx, Guilherme xx, Donald x (Eren dk. 66 xx), Gökhan xxx (Mina dk. 90+3 ?), Jahovic x



Yedekler: Ufuk, Yiğithan, Özer



Teknik Sorumlu: Murat Şahin



Goller: Serdar (dk. 9) (Göztepe), Gökhan (dk. 83 pen.) (Yeni Malatyaspor)



Kırmızı kartlar: Alpaslan (maçın bitimi) (Göztepe), Eren (maçın bitimi) (Yeni Malatyaspor)



Sarı kartlar: Acquah, Murat, Hadebe, Erkan (Yeni Malatyaspor), Soner, Jerome, Berkan, Borges (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA