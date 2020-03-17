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Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

17.03.2020 22:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:08
Süper Lig: Göztepe: 2 - Çaykur Rizespor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'de 21. haftanın erteleme maçında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


53. dakikada sağ kanattan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına giren Jerome şut attı, top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Jerome topa dokunsa da Gökhan Akkan tekrar topun sahibi oldu.


56. dakikada sol kanattan yüklenen Göztepe'de Berkan Emir ceza sahası dışı sol çaprazda topa vurdu, Rizesporlu Talbi'ye çarpan top kaleci Gökhan Akkan'ı şaşırtarak ağlarla buluştu. 1-0


61. dakikada sağ kanattan atak yapan Göztepe'de Castro'nun ceza sahası içinden verdiği pasla sol çaprazda buluşan Napoleoni, sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0


70. dakikada kaleyi cepheden gören bir yerden serbest vuruş kullanan Rizespor'da Boldrin'in şutunda top barajı aşarak kaleye yöneldi. Kaleci Beto sağ tarafına gelen şutu kurtarırken top oyun alanına döndü.


88. dakikada orta alandan yüklenen Göztepe'de topla birlikte ceza sahasına sağ çaprazdan giren Mossoro'nun attığı şutta top kaleci Gökhan Akkan'dan oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında topla buluşan Deniz Kadah, topa vursa da meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.


Stat: Göztepe Gürsel Aksel


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Bilal Gören xx, Osman Gökhan Bilir xx


Göztepe: Beto xx, Murat Paluli xx, Borges xx, Titi xx, Berkan Emir xxx, Castro xx, Soner Aydoğdu xx, Napoleoni xxx (Mossoro dk. 77 x), Halil Akbunar xx (Yalçın Kayan 90+2 ?), Deniz Kadah xx, Jerome xx (Wilzeck dk. 85 ?)


Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Gassama, Reis, Poko, Metin Yıldırım, Hüseyin Bulut, Tripic


Teknik Direktör: İlhan Palut


Rizespor: Gökhan Akkan xx, Orhan Ovacıklı xx, Burak Albayrak xx, Talbi x, Melnjak xx, Oğuz Kaan Güçtekin x(Sasse dk. 71 x), Vetrih xx, Garmash x (Oğulcan Çağlayan dk. 46 x), Boldrin xx, Samudio x, Skoda x (Boriachuk dk. 76 x)


Yedekler: Tarık Çetin, Zafer Görgen, Alberk Koç, Fernandes, Abdullah Durak, Atakan Akkaynak, Tunay Torun


Teknik Direktör: Ünal Karaman


Goller: Berkan Emir (dk. 56), Napoleoni (dk. 61) (Göztepe)


Sarı Kartlar: Boldrin, Skoda (Rizespor), Napoleoni (Göztepe) - İZMİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Çaykur Rizespor, Rizespor, Spor

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