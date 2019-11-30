Süper Lig: Göztepe: 2 - Fenerbahçe: 2 (Maç Sonucu)

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe
'yi ağırladı. Mücadele 2-2'lik beraberlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)
54. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil'in ceza sahası içine çevirdiği topu Kaleci Altay kurtardı.
57. dakikada kullanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan'ın vuruşunu Kaleci Altay kurtardı.
58. dakikada penaltı pozisyonunda atağa hızlı çıkan Fenerbahçe'de Moses topu ağlara gönderse de top gol değeri kazanmazken, Hakem Abdülkadir Bitigen VAR incelemesi sonucu penaltı atışının tekrarlanmasına karar verdi.
63. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunda topun başına geçen Alpaslan bu kez topu ağlarla buluşturdu. 2-1
67. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Jerome'un şutu kalenin sağında az farkla auta çıktı.
68. dakikada ceza sahasına atılan topta Vedat Muriç'in pasında topla buluşan Rodrigues topu ağlarla buluşturdu. 2-2
87. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda topa yükselen Ozan'ın kafa vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
90. dakikada kullanılan serbest vuruşta Vedat Muriç'in kafa vuruşu auta çıktı.
90+3. dakikada kullanılan serbest vuruşta Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Abdülkadir Bitigen xx, Serkan Ok xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx
Göztepe: Beto xx, Gassama xx, Titi xx, Alpaslan xx, Berkan xx, Castro xxx, Soner xx, Napoleoni x (Mossoro dk. 80 ?), Halil xx, Serdar xxx (Yasin dk. 90+6 ?), Jerome x (Deniz dk. 90 ?)
Yedekler: Göktuğ, Atınç, Leo, Reis, Borges, Yalçın, Eren
Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan
Fenerbahçe: Altay xx, Ozan xx, Serdar xxx, Zanka x (Vedat Muriç dk. 64 xxx), Dirar xx, Gustavo x, Emre x (Jailson dk. 75 xx), Deniz x (Ferdi dk. 82 ?), Moses xx, Rodrigues xxx, Kruse x
Yedekler: Harun, Tolgay, Tolga, Sadık, Alper
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Castro (dk. 7), Alpaslan (dk. 63 pen.) (Göztepe), Serdar (dk. 44), Rodrigues (dk. 68) (Fenerbahçe)
Kırmızı Kart: Gustavo (dk. 90+1) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Emre, Dirar, Altay, Deniz, Serdar, Jailson (Fenerbahçe), Gassama (Göztepe) - İZMİR