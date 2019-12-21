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Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti.

21.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:24 Süper Lig: Göztepe: 2 - Galatasaray: 1 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 16. haftasında Göztepe, konuk ettiği 'ı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Selçuk İnan'dan topu kapan Halil Akbunar'ın ceza sahası dışından vurduğu şut kalenin üstünden auta çıktı.

56. dakikada Galatasaray ceza sahası içinde karambolde kalan topa vuran Halil Akbunar'ın şutu kalenin sağ yanından az farkla auta çıktı.

58. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahası içinde yükselen Babel'in yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

61. dakikada kontratağa çıkan Göztepe'de Serdar Güler'in ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Halil Akbunar, Muslera'nın sağından topu ağlarla buluşturdu. 2-1

76. dakikada Serdar Gürler'in sol köşe gönderine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu tek elle tokatlayarak oyun alanına döndürdü.

78. dakikada gelişen Göztepe atağında savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Serdar Gürler'in vurduğu şutta top sağ kale direğine çaparak oyun alanına döndü.

79. dakikada gelişen Galatasaray atağında ceza sahası içinde topla buluşan Falcao'nun şutunu Kaleci Beto kurtardı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Serkan Tokat xx, Kemal Yılmaz xx, Asım Yusuf Öz xx

Göztepe: Beto xxx, Gassama x, Titi xx, Wallace Reis xx, Leo Schwechlen xx, Castro xx (Borges dk. 90+4 ?), Soner Aydoğdu xx, Halil Akbunar xxx (Yalçın Kayan dk. 82 ?), Napoleoni xx, Serdar Gürler xx, Jerome xxx (Deniz Kadah dk. 88 ?)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Sanneh, Murat Paluli, Batuhan Kırdaroğlu, Yasin Öztekin, Mossoro, Eren Derdiyok

Teknik Sorumlu: Ersan Parlatan

Galatasaray: Muslera xx, Mariano x, Donk x, Marcao x, Nagatomo xx, Selçuk İnan x (Taylan Antalyalı dk. 74 x), Ömer Bayram xx, Belhanda x (Adem Büyük dk. 77 x), Feghouli xx, Babel xx (Emre Taşdemir dk. 84 ?), Falcao x

Yedekler: Okan Kocuk, Ahmet Çalık, Emin Bayram

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Jerome (dk. 9), Halil Akbunar (dk. 61) (Göztepe), Gassama (dk. 27 k.k.) (Galatasaray)

Sarı Kartlar: Gassama, Jerome, Halil Akbunar, Titi (Göztepe) Feghouli, Marcao (Galatasaray) - İZMİR

Fernando Muslera, Galatasaray, Spor

Kaynak: İHA

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