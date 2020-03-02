Süper Lig: H.K. Kayserispor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Kayserispor
, Süper Lig'in 24. haftasında Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada kaleyi karşıdan gören yerden Napoleoni şutunu attı. Kaleye yönelen top, Sapunaru'ya çarparak kornere çıktı.
16. dakikada Mesanovic sol tarafındaki Artem Kravets'e pasını çıkardı. Artem sol çaprazdan kaleye şutunu attı. Top auta gitti.
34. dakikada Zoran Kvrzic sağ çaprazdan ceza alanına girer girmez kaleye şutunu attı. Top uzak direğin yanından auta çıktı.
45. dakikada Emre Taşdemir'in defansın arkasına bıraktığı topu önüne alan Mesanovic, kaleye şutunu attı. Ancak top uzak direk dibinden auta çıktı.
Stat: Kadir Has
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Ceyhun Sesigüzel xx, Esat Sancaktar xx
H.K. Kayserispor: Silviu Lung xx, Zoran Kvrzic x, Cristian Sapunaru xx, Diego Angelo x, Emre Taşdemir xx, Dja Djedje xx, Bernard Mensah xx,
Gustavo Campanharo xx, Pedro Henrique x, Artem Kravets x, Muris Mesanovic x
Yedekler: İsmail Çipe, Mert Kula, Yasir Subaşı, Oğuzhan Çapar, Hasan Hüseyin Acar, Aksel Aktaş, Ben Rienstra, Enver Cenk Şahin, Mario Situm, Emre Demir
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Göztepe: Antonio Beto xx, Cristian Titi xx, Alpaslan Öztürk x (Celso Borges dk. 21 x), Lamine Gassama xx, Berkan Emir xx, Halil Akbunar x, Andre Castro xx, Serdar Gürler xx, Soner Aydoğdu x, Cameron Jerome x, Stefano Napoleoni x
Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Wallace Reis, Leo Schwechlen, Murat Paluli, Marcio Mossoro, Yalçın Kayan, Kamil Wilczek, Zlatko Tripic, Deniz Kadah
Teknik Direktör: İlhan Palut
Sarı Kart: Artem Kravets (Kayserispor) - KAYSERİ