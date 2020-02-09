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Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo Kayserispor, sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

09.02.2020 17:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:19Süper Lig: HES Kablo Kayserispor: 2 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 21. haftasında HES Kablo , sahasında ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada sağ kanattan yapılan ortada ceza sahası içinde Mesanovic'in kafa vuruşu kaleciden sekti. Seken topu Pedro Henrique ağlara gönderdi. 2-1

79. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Podolski'nin şutu ağlara gitti. Hakem VAR incelemesi sonucu golü iptal etti.

83. dakikada Kudryasov'un pasında ceza sahası içinde Fredy'nin gelişine şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

Stat: Kadir Has

Hakemler: Koray Gençerler x, Samat Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x

HES Kablo Kayserispor: Lung xx, Lopes x, Sapunaru xx, Diego x, Emre Taşdemir x, Djedje xx (Kravets dk. 90 ?), Campanharo x, Situm x (Enver Cenk Şahin dk. 68 x), Mensah x, Henrique x (Aksel Aktaş dk. 82 ?), Mesanovic xx

Yedekler: İsmail, Mert, Oğuzhan, Yasir, Emre Demir, Rienstra,Ömer Uzun

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Chico x, Kudriashov xx, Charles x (Mukairu dk. 60 x), Ndinga x (Ufuk Akyol dk. 73 x), Fredy xx, Hakan Özmert x, Amilton x (Podolski dk. 79 x), Sinan Gümüş xx

Yedekler: Yakup, Ferhat, Eren, Ersan, Doğukan, Harun

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Mensah (dk. 41 pen.), Pedro (dk. 46) (Kayserispor), Sinan Gümüş (dk. 45+1 pen.), Fredy (dk. 83) (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Pedro, Campanharo, Sapunaro, Emre Taşdemir (Kayserispor), Veysel Sarı, Podolski, Sinan Gümüş, Hakan Özmert (Antalyaspor) - KAYSERİ

Antalyaspor, Kayserispor, HES, Spor

Kaynak: İHA

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