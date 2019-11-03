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Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 10. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

03.11.2019 19:54Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 10. haftasında oynanan İstikbal Mobilya Kayserispor-Fenerbahçe karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç'e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung'ta kaldı.

25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26. dakikada sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor'u düşündü. İsla, Adebayor'dan önce araya girerek topu kornere çıkardı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muriç'in kafasını Lung son anda çıkardı, dönen topa Serdar vurdu savunma çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Rorigues'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muriç, topu müsait durumdaki Rodrigues'e gönderdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Adebayor xx, Abdennour x, Poulain x (Levent dk. 27 x), Bilal xx, Umut x, Lopes x, Djedje x, Yasir x, Mensah xx, Şamil x

Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Henrique, Emre, Nurettin, Mert, Ben Rienstra, Ziya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay xx, Hasan x, İsla xx, Emre xx, Ozan x, Moses xx, Serdar x, Gustavo xx, Rodrigues x, Zanka xx, Muriç xx

Yedekler: Harun, Tolgay, Mevlüt, Tolga, Dirar, Sadık, Zajc, Deniz Türüç, Jailson, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal - KAYSERİ

Spor

Kaynak: İHA

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