Süper Lig: İ.M. Kayserispor: 1 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Moses, sağ kanattan ceza sahası içerisinde ki Muriç'e pasını attı ancak Muriç dokunamayınca top kaleci Lung'ta kaldı.

25. dakikada kullanılan köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Moses, ceza sahası dışından sert vurdu. Top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

26. dakikada sol kanattan içeri sokulan Rodrigues ceza sahası önünden şutunu çekti, kaleci Lung güçlükle topu çıkarmayı başardı.

29. dakikada orta sahadan topu alarak ileriye taşıyan Mensah, müsait durumdaki Adebayor'u düşündü. İsla, Adebayor'dan önce araya girerek topu kornere çıkardı.

38. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Muriç'in kafasını Lung son anda çıkardı, dönen topa Serdar vurdu savunma çizgiden çıkardı. Yaşanan karambolde son olarak topu önünde bulan Rorigues'in şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45. dakikada ceza sahasında topla buluşan Muriç, topu müsait durumdaki Rodrigues'e gönderdi. Sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kalan Rodrigues'in şutunda top uzak direğin dibinden auta çıktı.

47. dakikada Hasan'ın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Muriç, kafayla topu filelere gönderdi. Ancak ofsayt gerekçesiyle ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

49. dakikada ceza sahası önünde topu önünde bulan Moses'in sert şutunda top yandan auta çıktı.

57. dakikada Mensah'ın savunmanın arkasına attığı topla kaleci Altay ile karşı karşıya kalan Umut, düzgün bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0

73. dakikada yaşanan karambolde topu ceza sahası önünde bulan Gostavo'nun vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu Deniz ortaladı, arka direkte Zanka'nın kafa vuruşunu kaleci Lung çıkardı. Ceza sahasında topu önünde bulan Hasan Ali'nin sert vuruşunda savunmadan seken topu kaleci Lung güçlükle kornere çeldi.

87. dakikada Adebayor'un uzaklaştırmaya çalıştığı top Deniz Türüç'ün önünde kaldı. Deniz'in ceza sahası dışarından şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

90. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Deniz, topu müsait durumdaki Muriç'e indirdi. Muriç'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Stat: Kadir Has

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Süleyman Özay xx

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Adebayor xx, Abdennour x, Poulain x (Levent dk. 27 x), Bilal x (Henrique dk. 64 xx), Umut xxx, Lopes x, Djedje x (Ben Rienstra dk. 83 ?), Yasir x, Mensah xx, Şamil xx

Yedekler: İsmail, Ramazan, Hasan, Emre, Nurettin, Mert, Ziya

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Fenerbahçe: Altay x, Hasan x, İsla xx, Emre xx (Tolga dk. 70 x), Ozan x, Moses x (Deniz Türüç dk. 64 xx), Serdar x, Gustavo x, Rodrigues x, Zanka xx (Mevlüt dk. 77 x), Muriç x

Yedekler: Harun, Tolgay, Dirar, Sadık, Zajc, Jailson, Alper

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Gol: Umut (dk. 57) (İ.M. Kayserispor)

Sarı Kartlar: Rodrigues, Tolga, Serdar (Fenerbahçe), Yasir (İ.M. Kayserispor)

(İHA)

Kaynak: İHA