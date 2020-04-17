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Süper lig için iddialıyız

Altay'ın Yeşil Burun Adaları uyruklu milli futbolcusu Helder Tavares, liglerin yeniden başladığı tarihte maçlara hazır olmak istediğini söyledi.

17.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:58
Süper lig için iddialıyız

Korona virüs nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından çalışmalarını evinde ve tesislerde sürdüren başarılı orta saha oyuncusu, sosyal medyadan yaptığı neşeli paylaşımlarla dikkat çekiyor. Tesislerde gerçekleştirilen antrenmanlarda özellikle Marco Paixao ile yaptığı çalışmaları paylaşan 30 yaşındaki yıldız oyuncu sosyal mesafe kuralına dikkat etmenin önemine de dikkat çekiyor.

ÖNCELİK ''İLK 2'DEN'' SÜPER LİG

Bu sezon oynanan maçlarda şu ana kadar 17 kez forma şansı yakalayan Tavares, Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesinden sonra takımın kendisini bulduğunu dile getirerek, "Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Yönetim hem teknik hem de idari anlamda bazı değişiklikler yaptı. Yalçın Koşukavak teknik direktörlük görevine geldi. Kaliteli bir kadro olduğumuz için hemen hocanın oyun sistemine adapte olduk. Üst üste aldığımız galibiyetlerle daha önceden play-off'tan Süper Lig'e çıkma ihtimalimiz konuşulurken şu anda tüm takım arkadaşlarımla beraber ''neden ilk 2 olmasın'' diyoruz. Ligler yeniden başladığında şu andaki birlik ve beraberliğimizi sürdürürsek Süper Lig için önümüzde hiçbir engel yok" dedi.

Tecrübeli oyuncu, liglerin ne zaman başlayacağının şu an net olmadığını fakat kendisinin liglere en hazır şekilde girebilmek için çalışmalarını hocalarının verdiği program dahilinde sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler: Güncel
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