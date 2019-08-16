Süper Lig ilk hafta maç programı: Hangi maç hangi gün, saat kaçta?

18 takımın kıyasıya mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu bu akşam oynanacak Denizlispor - Galatasaray maçı ile başlayacak. Trabzonspor'un efsane isimlerinden Cemil Usta'nın adı verilen 2019-2020 sezonu ilk haftasında hangi maç hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak? Süper Lig takvimi ve fikstür haberimizde.

SÜPER LİG İLK HAFTA MAÇ PROGRAMI

Bugün:

20.30 Yukatel Denizlispor-Galatasaray (Denizli Atatürk)

Yarın:

19.15 Gençlerbirliği-Çaykur Rizespor (Eryaman)

21.45 İstikbal Mobilya Kayserispor-Alanyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21.45 Demir Grup Sivasspor-Beşiktaş (Sivas Yeni 4 Eylül)

18 Ağustos Pazar:

19.15 Konyaspor-MKE Ankaragücü (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Göztepe-Antalyaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21.45 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

21.45 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Ağustos Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Gazişehir Gaziantep (Ülker)

2019-2020 SÜPER LİG TAKVİMİ

Cemil Usta Sezonu olarak oynanacak olan Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonu, 16 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 17 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak birinci transfer ve tescil döneminin 31 Ağustos'ta sona ereceği bildirildi.

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil döneminin ise 4 Ocak 2019'da başlayıp, 31 Ocak'ta tamamlanacağı ifade edildi.