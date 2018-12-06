Süper Lig'in 15'inci Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak.<br><br>15'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde: <br><br>YARIN <br><br>20: 00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Alper Ulusoy) <br><br>CUMARTESİ <br><br>13: 30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe (Arda Kardeşler)<br><br>16: 00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor (Mete Kalkavan) <br><br>19: 00 Galatasaray - Çaykur Rizespor (Ali Palabıyık) <br><br>PAZAR <br><br>13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor ( Halil Umut Meler) <br><br>16: 00 Bursaspor - Antalyaspor (Fırat Aydınus) <br><br>19: 00 Akhisarspor - Fenerbahçe (Bülent Yıldırım) <br><br>PAZARTESİ<br><br>20: 00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır) <br><br>20: 00 Kasımpaşa - Kayserispor (Serkan Çınar) - İstanbul