06 Aralık 2018, 12:01
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Süper Lig'in 15'inci Haftasında Görev Alacak Hakemler Belli Oldu

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın açılış maçında Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş mücadelesinde Alper Ulusoy düdük çalacak.

15'inci haftada görev alacak hakemler şu şekilde:  

YARIN 

20: 00 Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş (Alper Ulusoy) 

CUMARTESİ 

13: 30 Demir Grup Sivasspor - Göztepe  (Arda Kardeşler)

16: 00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor    (Mete Kalkavan)      

19: 00 Galatasaray - Çaykur Rizespor  (Ali Palabıyık)      

PAZAR 

13: 30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Evkur Yeni Malatyaspor ( Halil Umut Meler)           

16: 00 Bursaspor - Antalyaspor (Fırat Aydınus

19: 00 Akhisarspor - Fenerbahçe (Bülent Yıldırım

PAZARTESİ

20: 00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir (Cüneyt Çakır

20: 00 Kasımpaşa - Kayserispor (Serkan Çınar) - İstanbul Mete Kalkavan,Arda Kardeşler,Bülent Yıldırım
06 Aralık 2018 Perşembe 12:01



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