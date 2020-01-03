Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.



Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:



18. HAFTA



17 Ocak Cuma



20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor



18 Ocak Cumartesi



14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor



17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor



20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe



19 Ocak Pazar



13.30 Antalyaspor - Göztepe



16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa



16.00 Galatasaray - Denizlispor



19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor



20 Ocak Pazartesi



20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği



19. HAFTA



24 Ocak Cuma



20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK



25 Ocak Cumartesi



14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü



17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor



20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir



26 Ocak Pazar



13.30 Denizlispor - Antalyaspor



16.00 Göztepe - Beşiktaş



19.00 Konyaspor - Galatasaray



27 Ocak Pazartesi



20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor



20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor



20. HAFTA



31 Ocak Cuma



20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği



1 Şubat Cumartesi



14.00 Antalyaspor - Konyaspor



17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş



20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe



2 Şubat Pazar



13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa



16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor



16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor



19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor



3 Şubat Pazartesi



20.00 Denizlispor - Göztepe - İSTANBUL

Kaynak: İHA