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Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı

Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

03.01.2020 17:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:00 Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı açıklandı
Süper Lig'in 18, 19 ve 20. haftalarında oynanacak müsabakaların programı belli oldu.
Süper Lig'in 18, 19 ve 20. hafta programı, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Buna göre ligin ikinci yarısı 17 Ocak Cuma günü MKE Ankaragücü ile Konyaspor arasında oynanacak maç ile başlayacak. 18, 19 ve 20. haftalardaki karşılaşmaların programı şöyle:
18. HAFTA
17 Ocak Cuma
20.00 MKE Ankaragücü - Konyaspor
18 Ocak Cumartesi
14.00 Aytemiz Alanyaspor - Kayserispor
17.00 Medipol Başakşehir - Yeni Malatyaspor
20.00 Gaziantep FK - Fenerbahçe
19 Ocak Pazar
13.30 Antalyaspor - Göztepe
16.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
16.00 Galatasaray - Denizlispor
19.00 Beşiktaş - DG Sivasspor
20 Ocak Pazartesi
20.00 Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği
19. HAFTA
24 Ocak Cuma
20.00 Gençlerbirliği - Gaziantep FK
25 Ocak Cumartesi
14.00 İstikbal Mobilya Kayserispor - MKE Ankaragücü
17.00 Kasımpaşa - Aytemiz Alanyaspor
20.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
26 Ocak Pazar
13.30 Denizlispor - Antalyaspor
16.00 Göztepe - Beşiktaş
19.00 Konyaspor - Galatasaray
27 Ocak Pazartesi
20.00 DG Sivasspor - Çaykur Rizespor
20.00 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
20. HAFTA
31 Ocak Cuma
20.00 Medipol Başakşehir - Gençlerbirliği
1 Şubat Cumartesi
14.00 Antalyaspor - Konyaspor
17.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş
20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
2 Şubat Pazar
13.30 MKE Ankaragücü - Kasımpaşa
16.00 Gaziantep FK - DG Sivasspor
16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor
19.00 Galatasaray - İstikbal Mobilya Kayserispor
3 Şubat Pazartesi
20.00 Denizlispor - Göztepe
(İHA)

MKE Ankaragücü, Güncel

Kaynak: İHA

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