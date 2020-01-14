Süper Lig'in 2. yarısı başlıyor! Süper Lig 2. yarı öncesi fikstür ve puan durumu! Süper Lig ne zaman başlıyor? Süper Lig 18, 19 ve 20. hafta fikstürü!

Süper Lig 17 Ocak Cuma günü oynanacak karşılaşmalar start alıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmalar öncesi Süper Lig ne zaman başlıyor, Süper Lig 2. yarı öncesi fikstür ve puan durumu gibi konular merak edildi. İşte Süper Lig'in 18., 19. ve 20. haftasında oynanacak maçlar ve detayları…

TFF İKİNCİ YARININ İLK ÜÇ HAFTALIK PROGRAMINI AÇIKLADI

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 18., 19. ve 20. hafta müsabaka programı açıklandı.

17.01.2020 20:00 MKE ANKARAGÜCÜ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

18.01.2020 14:00 AYTEMİZ ALANYASPOR-İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR

18.01.2020 17:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BTC TURK YENİ MALATYASPOR

18.01.2020 20:00 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş.

19.01.2020 13:30 ANTALYASPOR A.Ş.-GÖZTEPE A.Ş.

19.01.2020 16:00 TRABZONSPOR A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş.

19.01.2020 16:00 GALATASARAY A.Ş.-YUKATEL DENİZLİSPOR

19.01.2020 19:00 BEŞİKTAŞ A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

20.01.2020 20:00 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GENÇLERBİRLİĞİ

SÜPERLİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPERLİG 19. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPERLİG 20. HAFTA FİKSTÜRÜ

SÜPER LİG PUAN DURUMU