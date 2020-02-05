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Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı.

05.02.2020 13:02 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:02Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup - Medipol maçını Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:

7 OCAK CUMA

20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)

8 ŞUBAT CUMARTESİ

14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)

17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)

17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)

20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)

9 ŞUBAT PAZAR

13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)

16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

19.00 Kasımpaşa  - Galatasaray (Mete Kalkavan)

10 ŞUBAT PAZARTESİ

20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)


- İstanbul

Başakşehir, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA

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