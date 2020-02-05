Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 21'inci haftasında oynanacak mücadelelerde görev alacak hakemler açıklandı. Haftanın en önemli mücadelesinde pazar günü saat 16.00'da oynanacak Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçını Halis Özkahya yönetecek.
Süper Lig'in 21'inci haftasında görev yapacak hakemler şöyle:
7 OCAK CUMA
20.00 BtcTurk Yeni Malatyaspor - MKE Ankaragücü (Fırat Aydınus)
8 ŞUBAT CUMARTESİ
14.00 İttifak Holding Konyaspor - Yukatel Denizlispor (Volkan Bayarslan)
17.00 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Hüseyin Göçek)
17.00 Beşiktaş - Gaziantep Futbol Kulübü (Alper Ulusoy)
20.00 Fenerbahçe - Aytemiz Alanyaspor (Ümit Öztürk)
9 ŞUBAT PAZAR
13.30 Hes Kablo Kayserispor - Antalyaspor (Koray Gençerler)
16.00 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)
19.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Mete Kalkavan)
10 ŞUBAT PAZARTESİ
20.00 Göztepe - Çaykur Rizespor (Cüneyt Çakır)
- İstanbul