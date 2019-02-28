28 Şubat 2019, 11:35
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Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

Süper Lig

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu.



Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Antalya- Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. 

Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle:

YARIN

20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)

CUMARTESİ 

16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan

16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş  (Suat Arslanboğa

19: 00 Fenerbahçe  - Çaykur Rizespor  (Halil Umut Meler) 

PAZAR 

13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen) 

16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir  (Fırat Aydınus

19: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır

PAZARTESİ 

20: 00 Kasımpaşa  - Trabzonspor (Bülent Yıldırım

20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor   (Serkan Tokat) - İstanbul Bülent Yıldırım, Suat Arslanboğa, HALİL UMUT MELER, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA


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