Süper Lig'in 24'üncü Haftasında Görev Alacak Hakemler Açıklandı

<br><br>Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında görev alacak hakemler belli oldu. Haftanın açılış mücadelesinde Antalya-Ankaragücü maçını Koray Gençerler yönetecek. <br><br>Süper Lig'de 24'üncü haftanın programı ve hakemleri şöyle: <br><br>YARIN<br><br>20: 30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü (Koray Gençerler)<br><br>CUMARTESİ <br><br>16: 00 Bursaspor - Demir Grup Sivasspor (Mete Kalkavan) <br><br>16: 00 İstikbal Mobilya Kayserispor - Beşiktaş (Suat Arslanboğa) <br><br>19: 00 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Halil Umut Meler) <br><br>PAZAR <br><br>13: 30 Atiker Konyaspor - Göztepe (Abdulkadir Bitigen) <br><br>16: 00 Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir (Fırat Aydınus) <br><br>19: 00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Galatasaray (Cüneyt Çakır) <br><br>PAZARTESİ <br><br>20: 00 Kasımpaşa - Trabzonspor (Bülent Yıldırım) <br><br>20: 00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor (Serkan Tokat) - İstanbul