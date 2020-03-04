Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Ligin 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:
6 MART CUMA
20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER
7 MART CUMARTESİ
14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR
17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA
17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK
20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK
8 MART PAZAR
13:30 Kasımpaşa- HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK
16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN
19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN
9 MART PAZARTESİ
20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER