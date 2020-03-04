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Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta maçlarını yönetecekler hakemler açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, haftanın en önemli maçı olan Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçını Mete Kalkavan yönetecek.

04.03.2020 11:55 | Son Güncelleme: 04.03.2020 12:13

Süper Lig'in 25. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Haftanın en önemli mücadelesinde Demir Grup - maçını Mete Kalkavan yönetecek.

Ligin 25. haftasında düdük çalacak hakemler şöyle:

6 MART CUMA

20:00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: ARDA KARDEŞLER

7 MART CUMARTESİ

14:00 BTC Turk Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: CÜNEYT ÇAKIR

17:00 Gaziantep Futbol Kulübü - Trabzonspor: HALİS ÖZKAHYA

17:00 Göztepe - Medipol Başakşehir: ALİ PALABIYIK

20:00 Fenerbahçe - Yukatel Denizlispor: ZORBAY KÜÇÜK

8 MART PAZAR

13:30 Kasımpaşa- HES Kablo Kayserispor: HÜSEYİN GÖÇEK

16:00 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor: ALİ ŞANSALAN

19:00 Demir Grup Sivasspor - Galatasaray: METE KALKAVAN

9 MART PAZARTESİ

20:00 Gençlerbirliği - Fraport-TAV Antalyaspor: HALİL UMUT MELER

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Süper Lig'in 25. haftasında görev alacak hakemler açıklandı

Mete Kalkavan, Galatasaray, Sivasspor, Spor

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI (8)
MİSAFİR:hakemler görevini yaptı(fb yi bitirdiler) gönül rahatlığıyla işlerine bakabilirler
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0 3
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MESUT:Böyle bir maça beşiktaşlı hakem vermek nedir ya? Neyse cimbom sivası ezer geçer
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BJK:hiç uğraşmayın fenev böle giderse düşer
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ATMA ZIYA:Ali palabik denen zat fenev Denizli macina verilmesi lazımdı fenev bu maçta puan kaybederse UEFA ya da giremez ezik febes kupadan elenmek üzere ...
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SÖZDEE:METE KALKAVAN KİM ARKADAŞ HALA HAKEMLİK YAPIYOR. . yani şikeci değil de yeteneksiz abi yok yani
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BU NE LAN:cüneyt çakır niçin düşme hattında bulunan takımlara veriliyor.
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GS:Fener Beşiktaş macında şike yaptığı için olabilir mi ?
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YAŞLI KURT:Hakemlerin bu hafta adaletli davranacagina inancım tam
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4.03.2020 12:57:43