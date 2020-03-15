Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.
15.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:58
Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan derbi 0-0 sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Galatasaray, Beşiktaş, Spor
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