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Süper Lig'in 26'ncı haftasında sakat ve cezalı oyuncular

MKE ANKARAGÜCÜSAKAT: Pinto*CEZALI: YokÇAYKUR RİZESPORSAKAT: Abarhoun, UmarCEZALI: Yok------------------------------------------------------------KASIMPAŞASAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret SadikuCEZALI: YokGÖZTEPESAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar...

12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:03
Süper Lig'in 26'ncı haftasında sakat ve cezalı oyuncular

MKE ANKARAGÜCÜ

SAKAT: Pinto*

CEZALI: Yok

ÇAYKUR RİZESPOR

SAKAT: Abarhoun, Umar

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------

KASIMPAŞA

SAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret Sadiku

CEZALI: Yok

GÖZTEPE

SAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar

CEZALI: Soner

------------------------------------------------------------

YUKATEL DENİZLİSPOR

SAKAT: Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, Lopes

CEZALI: Murawski

GENÇLERBİRLİĞİ

SAKAT: Sefa, Stancu, Ayite, Polomat

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------

AYTEMİZ ALANYASPOR

SAKAT: Siopis, Baiano, Marafona

CEZALI: Yok

GAZİANTEP FK

SAKAT: Abdul Aziz Tetteh, Muğdat Çelik

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

SAKAT: Miya, Anicic

CEZALI: Serkan Kırıntılı

FENERBAHÇE

SAKAT: Max Kruse, Rodrigues, Sadık, Falette

CEZALI: Ozan, Serdar, Tolgay, Altay

------------------------------------------------------------

HES KABLO KAYSERİSPOR

SAKAT: Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Alpay Çelebi

CEZALI: Yok

BTCTURK YENİ MALATYASPOR

SAKAT: Eren, Ahmed, Özer

CEZALI: Hadebe, Donald

------------------------------------------------------------

TRABZONSPOR

SAKAT: Ahmet, Yusuf, Kamil Ahmet, Sörloth*

CEZALI: Yok

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

SAKAT: Epureanu

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------

GALATASARAY

SAKAT: Adem

CEZALI: Yok

BEŞİKTAŞ

SAKAT: Dorukhan, Douglas

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

SAKAT: Charles, Bahadır Öztürk

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR

SAKAT: Ziya, Skuletic, Erdoğan

CEZALI: Yok

------------------------------------------------------------


Kaynak: DHA

Etiketler : Muğdat Çelik, Loret Sadiku, Fatih Öztürk, Spor

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