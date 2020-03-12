Süper Lig'in 26'ncı haftasında sakat ve cezalı oyuncular
MKE ANKARAGÜCÜSAKAT: Pinto*CEZALI: YokÇAYKUR RİZESPORSAKAT: Abarhoun, UmarCEZALI: Yok------------------------------------------------------------KASIMPAŞASAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret SadikuCEZALI: YokGÖZTEPESAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar...
12.03.2020 12:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:03
MKE ANKARAGÜCÜ
SAKAT: Pinto*CEZALI: Yok
ÇAYKUR RİZESPORSAKAT: Abarhoun, UmarCEZALI: Yok------------------------------------------------------------KASIMPAŞASAKAT: Fatih Öztürk, David Pavelka, Loret SadikuCEZALI: Yok
GÖZTEPESAKAT: Alpaslan, Poko, Atınç, Serdar CEZALI: Soner------------------------------------------------------------YUKATEL DENİZLİSPORSAKAT: Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, LopesCEZALI: Murawski
GENÇLERBİRLİĞİSAKAT: Sefa, Stancu, Ayite, PolomatCEZALI: Yok------------------------------------------------------------AYTEMİZ ALANYASPORSAKAT: Siopis, Baiano, MarafonaCEZALI: Yok
GAZİANTEP FKSAKAT: Abdul Aziz Tetteh, Muğdat ÇelikCEZALI: Yok------------------------------------------------------------İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORSAKAT: Miya, AnicicCEZALI: Serkan Kırıntılı
FENERBAHÇESAKAT: Max Kruse, Rodrigues, Sadık, FaletteCEZALI: Ozan, Serdar, Tolgay, Altay------------------------------------------------------------HES KABLO KAYSERİSPORSAKAT: Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Alpay ÇelebiCEZALI: Yok
BTCTURK YENİ MALATYASPORSAKAT: Eren, Ahmed, Özer CEZALI: Hadebe, Donald------------------------------------------------------------TRABZONSPORSAKAT: Ahmet, Yusuf, Kamil Ahmet, Sörloth*CEZALI: Yok
MEDİPOL BAŞAKŞEHİRSAKAT: EpureanuCEZALI: Yok------------------------------------------------------------GALATASARAYSAKAT: AdemCEZALI: Yok
BEŞİKTAŞSAKAT: Dorukhan, DouglasCEZALI: Yok------------------------------------------------------------FRAPORT TAV ANTALYASPORSAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPORSAKAT: Ziya, Skuletic, ErdoğanCEZALI: Yok
------------------------------------------------------------
Kaynak: DHA
Etiketler : Muğdat Çelik, Loret Sadiku, Fatih Öztürk, Spor
Manşet
Haberler
Spor
Afkika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Spor
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Spor
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Spor
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Spor
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Spor
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Spor
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi
Spor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor