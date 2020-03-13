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Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

YUKATEL DENİZLİSPOR Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Barrow Recep, Estupinan Rodallega.

13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

YUKATEL DENİZLİSPOR

Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Barrow Recep, Estupinan Rodallega.

SAKAT: Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, Lopes

CEZALI: Murawski

GENÇLERBİRLİĞİ

Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, Orgill

SAKAT: Sefa, Stancu, Ayite, Polomat

CEZALI: Yok

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AYTEMİZ ALANYASPOR

Eray, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, Cisse

SAKAT: Siopis, Baiano, Marafona

CEZALI: yok

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

Günay Güvenç- Papy Djilobodji- Jean Armel Kana Biyik- Junior Morais- Alin Tosca- Oğuz Ceylan- Alexandru Maxim- Andre Sousa- Güray Vural- Muhammet Demir- Olarenwaju Kayode

SAKAT: Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat Çelik

CEZALI: Yok

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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

Ertuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, Bajic

SAKAT: Miya, Anicic

CEZALI: Serkan

FENERBAHÇE

Harun, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Isla, Emre, Tolga, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Vedat

SAKAT: Max Kruse, Rodrigues, Sadık, Falette

CEZALI: Ozan, Serdar, Tolgay, Altay


Kaynak: DHA

Etiketler : Muhammet Demir, Günay Güvenç, Güray Vural, Spor

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