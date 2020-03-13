Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
YUKATEL DENİZLİSPOR Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Barrow Recep, Estupinan Rodallega.
13.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:16
YUKATEL DENİZLİSPOR
Stackhowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Onazi, Aissati, Barrow Recep, Estupinan Rodallega.SAKAT: Mbamba, Sackey, Sacko, Ben Youssef, Bergdich, LopesCEZALI: Murawski
GENÇLERBİRLİĞİFriedrich, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Atila Turan, Lukasik, Faty, Sedat Ağçay, Rodrigues, Michalak, OrgillSAKAT: Sefa, Stancu, Ayite, Polomat CEZALI: Yok
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AYTEMİZ ALANYASPOREray, N'Sakala, Welinton, Tzavellas, Onur, Ceyhun, Salih, Bakasetas, Fernandes, Efecan, CisseSAKAT: Siopis, Baiano, MarafonaCEZALI: yok
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜGünay Güvenç- Papy Djilobodji- Jean Armel Kana Biyik- Junior Morais- Alin Tosca- Oğuz Ceylan- Alexandru Maxim- Andre Sousa- Güray Vural- Muhammet Demir- Olarenwaju KayodeSAKAT: Abdul Aziz Tetteh ve Muğdat ÇelikCEZALI: Yok
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İTTİFAK HOLDİNG KONYASPORErtuğrul, Skubic, Selim, Uğur, Guilherme, Jonsson, Amir Hadziahmetovic, Shengelia, Milosevic, Ömer Ali, BajicSAKAT: Miya, AnicicCEZALI: Serkan
FENERBAHÇEHarun, Hasan Ali, Gustavo, Jailson, Isla, Emre, Tolga, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, VedatSAKAT: Max Kruse, Rodrigues, Sadık, Falette
CEZALI: Ozan, Serdar, Tolgay, Altay
Kaynak: DHA
Etiketler : Muhammet Demir, Günay Güvenç, Güray Vural, Spor
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