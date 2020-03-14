Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 26'ncı haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.
14.03.2020 11:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:50
Süper Lig'in 26'ncı haftası yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek. Haftanın en önemli maçı olan derbide Galatasaray ezeli rakibi Beşiktaş'ı saat 19.00'da sahasında konuk edecek. Zirveyi yakından ilgilendiren bir diğer karşılaşmada ise Trabzonspor saat 16.00'da Medipol Başakşehir'i ağırlayacak.
Karşılaşmaların muhtemel 11'leri şu şekilde:HES KABLO KAYSERİSPORLung - Kvrzic, Sapunaru, Angelo, Emre Taşdemir, Campanharo, Mensah, Henrique, Situm, Mesanovic, KravetsSAKAT: Miguel Lopes, Levent Gülen, Nurettin Korkmaz, Alpay ÇelebiCEZALI: YokBTCTURK YENİ MALATYASPORFarnolle - Robin, Mina, Erkan, Hafez, Donald, Murat, Gökhan, Bifouma, Walter, UmutSAKAT: Eren, Ahmed, Özer CEZALI: Hadebe, Donald=========================================TRABZONSPORUğurcan - Kamil Ahmet, Hüseyin, Campi, Novak, Mikel, Sosa, Ndiaye, Ekuban, Nwakaeme, SörlothSAKAT: Ahmet, YusufCEZALI: YokMEDİPOL BAŞAKŞEHİR Mert - Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut, İrfan, Aleksic, Visca, Demba Ba, CrivelliSAKAT: YokCEZALI: Epureanu=========================================GALATASARAYMuslera - Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Feghouli, Onyekuru, FalcaoSAKAT: AdemCEZALI: YokBEŞİKTAŞKarius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Lens (Boyd), Boateng, N'Koudou, Burak YılmazSAKAT: Dorukhan, Douglas
CEZALI: Yok
Kaynak: DHA
Etiketler : Trabzonspor, Galatasaray, HES, Spor
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