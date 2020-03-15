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Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, JahovicSAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan,...

15.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:31
Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri

FRAPORT TAV ANTALYASPOR

Boffin, Bünyamin Balcı , Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski , Jahovic

SAKAT: Charles, Bahadır Öztürk

CEZALI: Yok

DEMİR GRUP SİVASSPOR

Samassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, Yatabare

SAKAT: Ziya, Skuletiç, Ali Şaşal

CEZALI: Yok


Kaynak: DHA

Etiketler : Hakan Özmert, Veysel Sarı, Podolski, Balcı, Spor

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