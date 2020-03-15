Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın oynanacak maçın muhtemel 11'leri
FRAPORT TAV ANTALYASPORBoffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski, JahovicSAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: YokDEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan,...
15.03.2020 10:31 | Son Güncelleme: 15.03.2020 10:31
FRAPORT TAV ANTALYASPOR
Boffin, Bünyamin Balcı , Veysel Sarı, Chico, Kudriashov, Ndinga, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Podolski , JahovicSAKAT: Charles, Bahadır ÖztürkCEZALI: Yok
DEMİR GRUP SİVASSPORSamassa- Goiano, Appindangoye, Caner, Uğur, Fernando, Hakan, Fatih, Emre, Mert Hakan, YatabareSAKAT: Ziya, Skuletiç, Ali Şaşal
CEZALI: Yok
Kaynak: DHA
Etiketler : Hakan Özmert, Veysel Sarı, Podolski, Balcı, Spor
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