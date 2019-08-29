Süper lig'in 3'üncü haftasında yarın oynanacak maçların muhtemel 11'leri

Aytaç, Khalili - Koita, Hajradinovic, Yusuf - Thiam
SAKAT: Sadiku, Pavelka
CEZALI:
BİLET FİYATLARI: Kapalı Tribün: 50 TL, Kapalı Kale Arkası: 25 TL, Açık Maraton Tribün: 25 TL, Misafir: 35 TL
MKE ANKARAGÜCÜ
Korcan - Kitsiou, Pazdan, Kulusic, Mehmet Sak - Sedat Ağçay, Canteros - Moke, Aydın Karabulut, İlhan Parlak - Orgill
SAKAT: Yok
CEZALI: Yok
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İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
Lung, Yasir, Abdennour, Poulain, Lopes, Djedje, Rianstra, Hanrique, Mensah, Ziya, Umut
SAKAT: Şamil Çinaz, Artem Kravets, Alpay Çelebi
CEZALI: Yok
BİLET FİYATLARI: 1. Kategori: 120 TL, 2. Kategori: 80 TL, 3. Kategori: 60 TL, 4. Kategori: 50 TL, Misafir: 65 TL
GALATASARAY
Muslera; Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo - Nzonzi - Feghouli, Donk, Belhanda, Adem - Babel
SAKAT: Emre Akbaba
CEZALI: Seri