Süper Lig'in 5 şampiyon kulübünün divan kurulu başkanları buluştu

Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe , Galatasaray, Trabzon spor ve Bursaspor'un divan kurulu başkanları yemekte bir araya geldi.Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün ev sahipliğinde Vodafone Park'ta gerçekleştirilen yemeğe Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve Bursaspor Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç katıldı.Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de yemeğin bir bölümünde yer alarak divan kurulu başkanlarıyla sohbet etti.Yemek öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulunan divan kurulu başkanları, kulüp yöneticilerinin dostluk ve centilmenlik için dikkat etmesi gerektiği yönünde ifadeler kullandı.Gerçekleştirdikleri toplantılarda Türk futbolunu konuştuklarını vurgulayan Tevfik Yamantürk, "Statlarda inanılmaz küfürler ediliyor. Fenerbahçe-Beşiktaş maçında beni çok güzel ağırladılar. Maçı kaybettik, çıkışta Fenerbahçe Başkanı Ali Koç 'Çok küfür ettiler, özür diliyorum' dedi. Özür dilememesini ve malzemenin bu olduğunu söyledim. 'Bizim stadımızda etmiyorlar mı' dedim." diye konuştu.Koç'a "Kaşar kurtlu" dediğini hatırlatan Yamantürk, şunları kaydetti:"Neresinden keserseniz kesin maalesef toplumun yapısı bu. Aynı evden çıkan kardeşler, hala çocukları, teyze çocukları; biri bir tribüne gidiyor, diğeri öbür tribüne... Birbirlerine inanılmaz küfürler ediyorlar. 'Bunu ahlakın neresine koyuyoruz' dedim. Trabzon'a da gittik. Maalesef orada da küfürler var. Her kaybedenin bir özrü vardır. Nasıl bir eğitimden geçiyoruz ki bu hale geldi. Bizlerin işi bunları yönetimlerle paylaşmak. Bütün kulüplerin ciddi sıkıntıları var."Küçük: "Bu görüntü Türk sporunda özlenen bir görüntüdür"Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ise Türk sporunda özlenenin barış ve dostluk olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu tabloyu divan başkanları olarak uzun zamandır sergiliyoruz. Bu görüntü Türk sporunda özlenen bir görüntüdür. Sahadaki, tribündeki, medyadaki rekabeti tabii ki onlara saygı duymak suretiyle, kulaklarımızı tıkayıp, gönlümüzde kendi kulübümüzün sevgisini taşıyıp bir araya gelebiliyoruz. Her zaman böyle devam etmeyi arzuluyoruz." diye konuştu.Son dönemlerde kulüp başkanlarının davranışları ve verdikleri beyanatların gerginliğe sebep olduğunu belirten Küçük, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu söylediklerim, Cumhurbaşkanı'mızın 25'inci yıl plaketini alması nedeniyle ziyaretinde de söylediğim sözlerdir. Biz divan başkanları ve heyetlerinin yanında kulüp başkanlarının da bize refakat etmelerini arzu ediyoruz. Ülkemizin çeşitli sorunları var, o sorunlarla boğuşan ülke içinde spor yapıyoruz. Bizler toplumu, taraftarlarımızı ve maç seyretmeye gelen insanlarımızı beyanat ve davranışlarımızla tahrik etmememiz lazım. Gittiğimiz deplasmanlarda ev sahibi kulüplerin büyük özen göstermesi lazım."Geçen yıl divan başkanları olarak Trabzon'u ziyaret ettiklerini hatırlatan Küçük, "Çok büyük misafirperverlik gösterdiler. O toplantıya Trabzonspor Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu da katılmıştı. Bunca nazik ve güzel davranışlara rağmen son Trabzonspor-Fenerbahçe maçında kulüp başkanımıza bu sözlerin hilafında davranışlar olmuştur ve bu bizi üzmüştür. Biz bunu hiçbir zaman büyük Trabzon'a ve Trabzon camiasına mal etmiyoruz. Belli fanatiklerin olduğunu biliyoruz. Her kulüpte, her şehirde var. Bunların onlar tarafından yapıldığına inanıyoruz. Dostluğu kardeşliği spordaki fair play'i yaşatacağız, yaşatmak için divan başkanları olarak elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Kulüplerimizin esas temsilcisi olan seçilmiş kulüp başkanlarının ve yönetim kurulu üyelerinin de aynı şekilde davranmalarını tavsiye ediyorum. İnşallah Türk sporunda barış olur. Sahadaki mücadele sonunda kim ipi göğüslerse ona saygı duymaya devam eder." şeklinde konuştu.Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, hem yönetim kurullarına hem de kendi renklerine gönül veren taraftarlara bir ışık tutmak için bu toplantıları organize ettiklerini dile getirdi.Futbolun eğlence endüstrisinin en büyük kalemlerinden biri olduğunu vurgulayan Hamamcıoğlu, "Milyonlarca taraftarımız renklere sevdalı olarak peşinden koşuyor. Divan başkanları olarak, bir kez daha hem kendi kulüplerimizin seyircilerinden, her şeyden öncesi futbola yön veren diğer paydaşlardan, karar veren mercilerden biraz daha özverili davranmalarını, ötekileştirmeye ayrıştırmaya sebep verecek konuşma ve davranışlardan kaçınmalarını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Türk futbolunun dostluğa ihtiyaç duyduğuna dikkati çekerek, "Uzun zamandır yöneticiler, kulüp içinde karşılaştıkları sorun nedeniyle hem kendi taraftarlarını hem karşı tarafı tahrik edici ifadeler kullanıyor. Bu cümlelerden kaçınmalılar, küfrü hiç kimse kabul etmemeli." ifadelerini kullandı.Öncelikle ev sahibi kulübün yöneticilerinin taraftarlarını misafir takıma ve yandaşlarına küfür etmemesi için yönlendirmesi gerektiğini anlatan Sürmen, "Başka slogan mı yok. Öz eleştiriyi yapmak lazım, renk aşkıyla konuşursak doğruyu bulamayız." diye konuştu.Bursaspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı İdris Sevinç de başkanların gerçekleştirdikleri toplantılara katılmalarını arzu ettiklerini söyledi.