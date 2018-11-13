Süper Lig'in Centilmeni Kasımpaşa

Ligin 12 haftalık periyodunda 463 sarı, 34 kırmızı kart çıktı. 18 takımdan Bursaspor Kasımpaşa , Medipol Başakşehir ve Trabzonspor , maçlarını kırmızı kart görmeden tamamladı.

Bu dört takımdan futbolcusu daha az sarı kart gören Kasımpaşa, gösterdiği başarılı performansın yanı sıra centilmenlikte de öne çıktı.

Spor Toto Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve 22 puanla üçüncü sırada bulunan Kasımpaşa, 12 haftayı 18 sarı kartla bitirdi.

Ligin en çok gol (26) atan takımı konumundaki Kasımpaşa'yı centilmenlikte 21 sarı kartla Trabzonspor izledi.

Lider Medipol Başakşehir 26, Samet Aybaba yönetimindeki Bursaspor da 29 sarı kartla ligin centilmen ekipleri arasında yer aldı.

Ligde 12 haftalık periyodun en "hırçın" takımı ise 6 kırmızı kartla Çaykur Rizespor oldu.

Kayserispor da gördüğü 4 kırmızı kartla ligin "hırçın" ekipleri arasında yer aldı.

Derbi olaylı geçti

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 2-2 biten Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin ardından olaylar çıktı.

Bu sezon şu ana kadar en fazla sarı kart ise 8. haftadaki Atiker Konyaspor- Beşiktaş maçında gösterildi. 2-2 biten maçın hakemi Ümit Öztürk , 1 kez kırmızı, 12 kez de sarı kartına başvurdu.

Öte yandan, ligin en fazla sarı kart gören takımı olarak Antalyaspor (36) dikkati çekti.

"Üç büyükler"in kart raporu

Lider Medipol Başakşehir'in ardından ikinci sırada yer alan Galatasaray, 12 haftalık bölümü 24 sarı ve 2 kırmızı kartla geçti.

Bu bölümü Beşiktaş, 32 sarı, 3 kırmızı, Fenerbahçe de 27 sarı, 3 kırmızı kartla tamamladı.

Kart dosyası

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun 12 haftalık periyodunun kart istatistikleri şöyle:

Takımlar Sarı kart Kırmızı kart

Kasımpaşa 18 -

Trabzonspor 21 -

Medipol Başakşehir 26 -

Bursaspor 29 -

Büyükşehir Belediye Erzurumspor 23 1

Evkur Yeni Malatyaspor 28 1

Akhisarspor 30 1

Demir Grup Sivasspor 24 2

Galatasaray 24 2

Göztepe 25 2

MKE Ankaragücü 29 2

Atiker Konyaspor 30 2

Antalyaspor 36 2

Aytemiz Alanyaspor 22 3

Fenerbahçe 27 3

Beşiktaş 32 3

Kayserispor 21 4

Çaykur Rizespor 18 6