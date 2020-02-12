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Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

SÜPER Lig'de geride kalan 21 hafta sonunda kalesinde 54 gol gören Hes Kablo Kayserispor, bu sezon ligde en fazla gol yiyen takım oldu.

12.02.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.02.2020 10:42Süper Lig'in en çok gol yiyen takımı Kayserispor

SÜPER Lig'de geride kalan 21 hafta sonunda kalesinde 54 gol gören Hes Kablo , bu sezon ligde en fazla gol yiyen takım oldu.

Lig'de 12 puanla 18'inci sırada yer alan Kayserispor, ligin geride kalan 21 haftasında 54 gol yedi. Bu sonuçla sarı-kırmızılı takım, ligin en fazla gol yiyen takımı oldu. Kayseri temsilcisini 46 golle Kasımpaşa takip etti. En farklı yenilgisini Trabzonspor'a karşı alan sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 6-2 kaybetmişti. Kayserispor ligin geride kalan haftalarında ise 21 gol atabildi.Kayserispor bu haftasonu deplasmanda Yukatel Denizlispor ile karşılaşacak.



Kayserispor, Hes Kablo, Spor

Kaynak: DHA

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