Süper Lig'in en çok kazananı Falcao oldu!

Süper Lig'de yeni sezonda en fazla maaş alacak futbolcu Radamel Falcao olacak. Yıldız golcü yıllık 5 milyon euro garanti ücreti cebine koyacak. Sarı-Kırmızılılar'da Sofiane Feghouli 3,8, Fernando Muslera 3,5, Belhanda 3,3 ve Steven Nzonzi de 3,2 milyon euro ücretle ligde en fazla maaş alan ilk 5 futbolcu oldu. Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses ve Trabzonspor'un yıldızı Jose Sosa da yıllık 3.2 milyon euro garanti ücretle ilk 10 listesine girmeyi başardı.

2 MİLYON EURO PEŞİN ÖDENDİ

10 gündür İstanbul'da olan yıldız golcü için Galatasaray yönetimi, 2 milyon euroluk peşin ödeme yaptı. Yıldız golcü, ay sonuna kadar da 300 bin Euro ödeme daha alacak...

TOPA DOKUNMADAN 2,3 MİLYON EURO KAZANACAK

G.Saray, Falcao ile yaptığı sözleşmeye harfiyen uymak istiyor. Sarı kırmızılı ekip, ay sonuna kadar tecrübeli golcüye 300 bin euroluk yeni bir ödeme daha yapacak. Falcao, ayağını topa sürmeden 2,3 milyon euro kazanacak.

SÖZLEŞMELER BONUSLARLA DOLU

Fenerbahçe'de Nabir Dirar ve Beşiktaş'ta Hırvat stoper Domagoj Vida 3'er milyon euro kazanırken, sarı lacivertli ekibin Marsilya'dan yeni transferleri Luiz Gustavo da 2,7 milyon euro garanti maaşı cebine koyacak. Listedeki 10 futbolcunun tamamın sözleşmelerinde ayrıca bonus maddeleri de bulunuyor. Maç başı ve başarı primleriyle birlikte garanti ücretlerinin üzerine ekstra para koyuyorlar. Böylece inanılmaz bir gelir elde ediyorlar. Kulüpler ise bu çarkı döndürmek için mutlaka ama mutlaka başarılı olmak zorunda.

BAŞARISIZLIK OLUNCA EKONOMİK SIKINTI YAŞANIYOR

Süper Lig'deki galibiyet primleri ve Türkiye Kupası'ndaki primler, kasaya "artı" olarak yazılıyor. Ancak en büyük kazanç, Şampiyonlar Ligi'nde... Daha sahaya çıkılmadan, ayakbastı parası ve yayın gelirleri, kulüplerin oluyor. Eğer Şampiyonlar Ligi hakkı kazanılırsa, kulüpler rahatlıyor. Ancak yapılan maliyetli transferlere rağmen başarısızlık yaşanırsa, takımlar ekonomik sıkıntılar çekiyor. Sonrasında bazı futbolcular kulüpleri FIFA'ya şikayet ediyor ve paralarını eninde sonunda mutlaka alıyor.