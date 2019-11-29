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Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak

Kayserispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 15 yaşındaki Emre Demir'in Beşiktaş maçına kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

29.11.2019 11:44 | Son Güncelleme: 29.11.2019 12:02Süper Lig'in en genç golcüsü, Süper Lig'in en genç kaptanı olacak

Kayseri Teknik Direktörü Bülent Uygun, Türkiye Yazarları Derneği Kayseri Şubesi'nin spor yazarları ile bir araya geldi.

Burada açıklamalar yapan tecrübeli teknik adam, ile deplasmanda oynayacakları maça 15 yaşındaki Emre Demir'in kaptan olarak çıkacağını açıkladı.

Uygun yaptığı açıklamada, "Emre Demir çok yetenekli ve her geçen gün üstüne koyarak ilerliyor. Biz de elimizden geldiğince destek oluyoruz. Kısa sürede yıldız oyuncular arasında Emre'nin de adı olacak. Süper Lig'de gol atan en genç futbolcu olan Emre Demir, Beşiktaş maçında da büyük olasılıkla sahaya takım kaptanı olarak çıkacak" ifadelerine yer verdi.

SÜPER LİGDE GOL ATAN EN GENÇ OYUNCU

Kayserispor'un, Gençlerbirliği ile oynadığı maçta fileleri havalandırma başarısı gösteren 15 yaşındaki genç oyuncu, adını Süper Lig tarihine yazdırdı. Süper Lig'de gol atan en genç oyuncu unvanını elde eden Demir, Beşiktaş maçına kaptan çıkması durumunda Süper Lig'in en genç kaptanı olarak da tarihe geçecek.


Bülent Uygun, Kayserispor, Emre Demir, Beşiktaş, Spor

HABER YORUMLARI (1)
ZİYAA:Doğru karar! Tebrik ederim Bülent hoca. . . Zaten mağlup oluyorlar. . . Bari gençleri kazanalım. . .
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