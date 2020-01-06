Heyecan dolu maçlara sahne olan Süper Lig, devre arasında dol dolu transfer gündemi ile takip ediliyor. Sporseverlerin merakla beklediği 2. yarı öncesi Süper Lig'in ikinci yarısı ne zaman başlayacak, Süper Lig'de ara tatil ne zaman bitiyor, Süper Lig İkinci yarı fikstürü gibi konular merak edilmeye başlandı.

SÜPER LİG'DE 2. DEVRE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Süper Lig'in ikinci yarısı 17. Hafta müsabakaları ile başlayacakİşte 17. Haftanın fikstürü

17 Ocak Cuma:

20.00 MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor (Eryaman)

18 Ocak Cumartesi:

14.00 Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)

17.00 Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

19 Ocak Pazar:

13.30 Antalyaspor-Göztepe (Stat açıklanmadı)

16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

16.00 Galatasaray-Yukatel Denizlispor (Türk Telekom)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

20 Ocak Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği (Çaykur Didi)

SÜPER LİG'DE ARA TRANSFGER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

FIFA kuralları gereği 31 Aralık Cuma 4 hafta süren (28 gün) ara transfer dönemi sona erecek.