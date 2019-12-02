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Süper Lig'in lideri Sivasspor, kupa maçına hazır

Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Esenler Erokspor'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

02.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:10Süper Lig'in lideri Sivasspor, kupa maçına hazır
Süper Lig'in lideri Demir Grup , Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın deplasmanda Erokspor'la yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı. Açma ve germe hareketlerinin ardından dar alanda top kapma oynayan ve pas çalışan futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve dinlendirilen Hakan Arslan katılmazken, Mert Hakan Yandaş takımdan ayrı koştu.
Kırmızı-beyazlılar, öğleden sonra uçakla İstanbul'a gidecek.
Esenler Erokspor ve Demir Grup Sivasspor yarın saat 18.30'da Esenler Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Maçı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Sivasspor, Esenler, Spor

Kaynak: AA

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