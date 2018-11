Süper Lig'in Toplam Gelirleri 3,2 Milyar Liraya Ulaştı

14 Kasım 2018 Çarşamba 12:45



14 Kasım 2018 Çarşamba 12:45

Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı , Spor Toto Süper Lig gelirinin 2017-2018 sezonunda 3,2 milyar liraya çıktığını bildirdi.Aktif Bank'ın bu sene üçüncüsünü hazırladığı " Futbol Ekonomisi Raporu-Ekolig"in sonuçları, Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer , Passolig Genel Müdürü Kazancı, Türkiye Futbol Federasyonu TFF ) yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda paylaşıldı.Toplantıda konuşan Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, raporda kulüplerin gelirlerini incelediklerini, maç günü gelirleri, naklen yayın gelirleri ve ticari gelirlerine odaklandıklarını söyledi.Dünyadaki tabloya ilişkin bilgi veren Kazancı, İngiltere Premier Lig toplam gelirinin 5,5 milyar avroya ulaştığını ve ilk sırada yer aldığını, ikinci sırada 3,3 milyar avro ile Almanya Bundesliga'nın, üçüncü sırada ise 3 milyar avro ile İspanya La Liga 'nın bulunduğunu bildirdi.Kazancı, Spor Toto Süper Lig gelirinin 2017-2018 sezonunda 3,2 milyar liraya çıktığına işaret ederek, şunları kaydetti:"2016-2017 futbol sezonunda 2,3 milyar lira olan gelirimiz, yaklaşık yüzde 43 artışla 3,2 milyar liraya çıktı. Maç günü gelirlerinde, maç başına seyirci ortalaması 2017-2018 sezonunda 12 bin 821'e çıktı. Yeni stadyumu açılan her takımın seyirci ortalaması arttı. İlk 12 haftada bu ortalama 14 bin seviyelerine çıkmış durumda. 2017-2018 sezonunda ligde Galatasaray , ortalama seyirci sayısında 40 bin barajını aşarak liderliği aldı.4 büyüklerin seyirci ortalaması yüzde 47,5 arttı, diğer takımların ortalaması da yüzde 39'luk artış gösterdi. Maç günü gelirleri toplamı 400 milyon lira seviyesine dayanmış durumda. Geçtiğimiz sezonlarla kıyasladığımızda neredeyse yüzde 50'ye varan artış var. 3 büyüklerin maç günü geliri toplamı 316,2 milyon lira, diğer 15 takımın geliri 80,1 milyon lira. "Kazancı, 2017-2018 sezon sonunda Passolig kart sahibi sayısının 3,9 milyona çıktığını, şu an 4,2 milyon adede geldiğini ve kadın taraftar sayısının yüzde 10'lar seviyesinde olduğunu bildirdi.Dört büyüklerin bilet fiyat ortalamasının 109,52 lira, bilet başına en fazla gelir elde eden takımın da 161,90 lira ile Galatasaray olduğunu aktaran Kazancı, en fazla seyirciye ev sahipliği yapan takım stadının Galatasaray'a ait olduğunu kaydetti."Son 2 sezonda en fazla naklen yayın geliri kazanan kulüp Galatasaray"Ceyhun Kazancı, naklen yayın gelirlerinde Süper Lig kulüplerinin son 2 sezonda elde ettiği naklen yayın gelirinin 2,5 milyar lira olduğunu belirterek, "2016-2017 sezonunda bu konuda lider Fenerbahçe iken, 2017-2018 sezonunda Galatasaray liderliği aldı, 170 milyon lira naklen yayın geliri seviyesine geldi. Son 2 sezonda ise en fazla naklen yayın geliri kazanan kulüp 270 milyon lira ile yine Galatasaray oldu." şeklinde konuştu.Ticari gelirlerde 2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'nin 208 milyon lira ile birinci sırada yer aldığını, geçen sezon ise 279 milyon lira gelirle Beşiktaş 'ın birinci sıraya yerleştiğini bildiren Kazancı, Süper Lig toplam ticari gelirinin 1 milyar lirayı geçtiğini aktardı.Kazancı, son 4 sezonda en fazla ticari gelir elde eden takımın 829,8 milyon lira ile Fenerbahçe olduğunu bildirdi.Süper Lig'de 188 farklı şirketin 250'den fazla sponsorluk yaptığını belirten Kazancı, bu yıl rapordaki başarı hikayesinin Göztepe'ye ait olduğunu söyledi. Kazancı, Göztepe'de maça gelmeyenlerin sayısının yüzde 7'ye kadar düştüğünü, bu oranın ligde yüzde 25,3 seviyesinde olduğunu aktardı.4 büyüklerde ayrı bir inceleme yaptıklarını ifade eden Kazancı, "Geçtiğimiz sezon toplam gelirleri, bir önceki sezon 1,4 milyar lira iken, 1,9 milyar liraya çıktı. Beşiktaş, toplam gelirlerde liderliği kimseye bırakmadı, 700 milyon lira bandının üzerine çıktı. Galatasaray 500 milyon liranın üzerinde, Fenerbahçe ise ona çok çok yakın... Şampiyonlar Ligi gelirlerini kenara koyduğumuzda 3 büyük İstanbul takımının gelirleri aşağı yukarı aynı seviyede kaldı." diye konuştu."Hem data hem de dijitalleşme konusunda çok ayrı bir yere geldik"Aktif Bank Genel Müdürü Serdar Sümer de raporun sektör için önemine işaret ederek, "Data ve dijitalleşme dünyadaki iki büyük trend... Şu an sahip olduğumuz ve kurguladığımız Passo Mobil uygulaması ile beraber hem data hem de dijitalleşme konusunda çok ayrı bir yere geldik." dedi.Son 2 sezonda 6,4 milyon kişi, stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyrettiVerilen bilgiye göre, Süper Lig'de geçen sezon naklen yayın gelirleri 1,5 milyar liraya, maç günü gelirleri yüzde 52 artışla 400 milyon liraya ulaştı.Galatasaray, 2016-2017 futbol sezonunda 347,2 milyon lira olan gelirlerini, yüzde 49 artırarak 517,5 milyon liraya yükseltti.2017-2018 futbol sezonunda yüzdesel anlamda gelirlerini en çok artıran lig şampiyonu Galatasaray olsa da gelir sıralamasının zirvesinde Beşiktaş yer aldı.2016-2017 futbol sezonunda 521,1 milyon lira kazanarak ligin gelir yarışında ilk sırada yer alan Beşiktaş, 2017-2018 futbol sezonunda da finansal yükselişini sürdürüp 729,1 milyon lira gelirle sezonun en fazla kazanan takımı oldu.Son 2 sezonda toplam 6,4 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti. 2016-2017 sezonunda 8 bin 940 olan Süper Lig'in seyirci ortalaması, 2017-2018'de yüzde 43 artışla 12 bin 821'e yükseldi.Süper Lig takımları, sezon boyunca 400 milyon liraya yakın maç günü geliri kazandı. En fazla maç günü geliri olan takım 128,5 milyon lira ile Galatasaray olurken, en fazla bilet satışını 297 bin 270 adet ile Fenerbahçe yaptı. Avrupa Kupaları'nda oynanan 15 maçı 350 bine yakın kişi stadyumlarda seyretti. 2017-2018 sezonunda 1 milyondan fazla sporsever Passolig Kart aldı.Taraftarların yüzde 15'i Passo Mobil uygulamasını kullanarak maçlara cep telefonlarıyla giriş yaptı. Süper Lig ekiplerinin sezon boyunca sattığı 1,7 milyon biletin 1,2 milyon adedi Passo.com.tr ve Passo Mobil uygulaması üzerinden satın alındı.Bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017 sezonunda yüzde 33 iken, 2017-2018'de yüzde 25'e geriledi.