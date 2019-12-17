Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda!

Beşiktaş, Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da forma giyen Guilherme'nin transferini Ocak ayında gerçekleştirmek istiyor.

beIN Sports'un haberine göre, Guilherme, Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk isim olarak yer aldı. Sezonun geri kalan bölümünde ligde ve kupada 6 gol ve 6 asistlik performans sergileyen 28 yaşındaki futbolcu için temaslar sıklaştı.

AVCI'DAN OLUMLU RAPOR

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, hem merkez orta saha hem de kanatlarda oynayabilen Guilherme için yönetime olumlu rapor verdi.

Yeni Malatyaspor'da Benevento'dan kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesindeki özel madde nedeniyle çıkış hakkı bulunan Guilherme de siyah-beyazlı takıma sıcak bakıyor.

ŞARTLAR ZORLANACAK

Abdullah Avcı'nın daha önce Medipol Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde de kadroda görmek istediği Guilherme için yönetim şartları zorlama kararı aldı.