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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

25.01.2020 17:52 | Son Güncelleme: 25.01.2020 18:12Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı Aytemiz Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

24. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın kullandığı kornerde kale önünde Junior Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

27. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndongala'nın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'da kaldı.

34. dakikada sol taraftan Bakasetas köşe vuruşunda içeri orta yaptı. Kale önünde Caulker'ın kafa vuruşunda topu önünde bulan Cisse yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

45+1. dakikada Junior Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Nsakala'nın çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Trpan xx, Sarlija xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Tarkan xx, Quaresma x, Ndongala xx, Hajradinovic xx, Koita xx

Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Çağatay Kurukalıp, Fernandes, Ahmet Hakan Demirli, Anıl Koç

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx, Wellinton xx, Caulker xxx, Nsakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xx, Djalma Campos xx, Junior Fernandes xx, Bakasetas xx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Gol: Cisse (dk. 34) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kart: Baiano (Aytemiz Alanyaspor) - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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