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Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk ediyor.

24.11.2019 17:19 | Son Güncelleme: 24.11.2019 17:38Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - Gençlerbirliği: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 12. haftasında , sahasında 'ni konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

1. dakikada sağ kanattan gelişen Kasımpaşa atağında Quaresma'nın ortasına iyi yükselen Khalili'nin kafa vuruşunu kaleci Ertaç, kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından yaptığı trivela vuruşunu kaleci Ertaç güçlükle kornere tokatladı.

29. dakikada sol kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında Halil İbrahim'in açtığı ortaya Stancu penaltı noktası üzerinde kafayla vurdu. Top kaleci Fatih'te kaldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Nariç xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Khalili xx, Aytaç xx, Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xx, Hajradinovic xx, Koita xx

Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Tobias Heintz, İlhan Depe, Çağatay, Furkan, Özgür, Adad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Flavio Ramos xx, Toure xx, Halil İbrahim xx, Baiano xx, Berat x, Nadir x, Polomat xx, Sessegnon xx, Stancu xx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mattias Bjarsmyr, Yasin, Mino Ayite, Sefa, Rahmetullah, Seuntjens, Arda, Diallo, İlker

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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