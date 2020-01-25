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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

25.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 25.01.2020 19:20Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 19. haftasında , sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

51. dakikada Bakasetas'ın pasında ceza yayı önünde Djalma Campos'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.

64. dakikada Wellinton'ın Sarlija'ya yaptığı müdahaleyi hakem Özgür Yankaya penaltı olarak değerlendirdi.

67. dakikada Quaresma'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Morafana'nın sağından ağlara gitti. 1-1

73. dakikada sol taraftan Bakasetas'ın içeri çevirdiği topu Caulker arkaya aşırdı. Arka direkte Salih'in yerden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

87. dakikada sağ taraftan Quaresma'nın son çizgiye inerek içeri yaptığı ortada Aytaç kafa vuruşunu yaptı. Aytaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Özgür Yankaya xx, Mehmet Metin xx, Kamil Çetin xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Trpan xx, Sarlija xx, Brecka xx, Haddadi xx, Aytaç xx, Tarkan xx (Anıl Koç dk. 80 ?), Quaresma xxx, Ndongala xx (İlhan Depe dk. 46 x), Hajradinovic x, Koita xx (Ahmet Hakan Demirli dk. 85 ?)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Mehmet Enes Sarı, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Çağatay Kurukalıp, Fernandes

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Aytemiz Alanyaspor: Marafona xx, Baiano xx (Onur Bulut dk. 46 x), Wellinton xx, Caulker xxx, Nsakala xx, Siopis xx, Salih Uçan xxx (Ceyhun dk. 80 ?), Djalma Campos xx (Efecan dk. 63 x), Junior Fernandes xx, Bakasetas xx, Cisse xxx

Yedekler: Eray Birniçan, Kaan Kanak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan Altıntaş, Bammou

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Cisse (dk. 34), Salih (dk. 73) (Aytemiz Alanyaspor), Quaresma (dk. 67 pen.) (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Hajradinovic (dk. 90+3) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Baiano (Aytemiz Alanyaspor), Tarkan Serbest, Haddadi, Aytaç Kara (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Aytemiz Alanyaspor, Ricardo Quaresma, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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