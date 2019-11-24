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Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Gençlerbiliği'ni konuk etti.

24.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:39Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Gençlerbirliği: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 12. haftasında , sahasında Gençlerbiliği'ni konuk etti. Mücadele, 'nin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hajradinovic, pasını ceza alanı içinde bulunan Aytaç'a çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Aytaç'ın vuruşunda kaleci Ertaç'ın müdahalesi yetersiz kaldı ve top filelerle buluştu. 1-0

65. dakikada gelişen Gençlerbirliği Halil İbrahim'in ortasına ön direkte yükselen Ayite'nin kafa vuruşu yandan auta çıktı.

82. dakika Erdem'in sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Stancu, önce topu kontrol etti, sonra dönerek yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 1-1

87. dakikada Stancu'nun vuruşunda Popov'un eline çarpan top sonucunda hakem Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi.

88. dakikada beyaz noktaya gelen Stancu, topu kaleci Fatih'in solundan filelerle buluşturdu. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Nariç xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Fatih xx, Popov xx, Fernandes xx, Sadiku xx, Veigneau xx, Khalili xx (Tobias Heintz dk. 90 ?), Aytaç xxx, Quaresma xxx, Mustafa Pektemek xx (İlhan Depe dk. 81 ?), Hajradinovic xx, Koita xx

Yedekler: Ramazan, Murat Can, Uğurcan, Çağatay, Furkan, Özgür, Adad Toptik

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Gençlerbirliği: Ertaç xx, Erdem xx, Flavio Ramos xxx, Toure xxx, Halil İbrahim xxx, Baiano xx, Berat xx (Seuntjens dk. 80 ?), Nadir x (Mino Ayite dk. 58 xx), Polomat xx (Diallo dk. 67 xx), Sessegnon xx, Stancu xxx

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Mattias Bjarsmyr, Yasin, Sefa, Rahmetullah, Arda, İlker

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Goller: Aytaç (dk. 54) (Kasımpaşa), Stancu (dk. 82 ve 88 pen.) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Popov (Kasımpaşa), Stancu (Gençlerbirliği) - İSTANBUL

Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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