Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa, sahasında Göztepe ile karşılaşıyor.
13.03.2020 20:58 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:02
Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa , sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı lacivert-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ndongala'nın sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek verdiği pasta savunmaya çarpan topu kaleci Beto çeldi. Pozisyonun devamında Koita, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde indirdiği topu alan Hajradinovic'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada baskı sonucunda ceza yayı üzerine topu kapan Hajradinovic'in soldan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta direkten dönen topu kaleci Beto kontrol etti.
40. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndongala'nın içeriye çevirdiğinde defanstan seken topu kaleci Beto kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Tirpan xx, Sarlija xx, Meriah xx, Haddadi xxx, Aytaç Kara xx, Tarkan Serbest xx, Ndongala xxx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xxx, Koita xxx
Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Ricardo Quaresma, İlhan Depe, Gohou, Çağtay Kurualp, Fernandes, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Göztepe: Beto xx, Gassama x, Borges x, Titi x, Berkan x, Poko x, Andre Castro x, Halil Akbunar x, Zlatko Tripic x, Marcio Mossoro x, Kamil Wilczek x
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Hüseyin Bulut, Wallece Reis, Metin Yıldırım, Yalçın Ayhan, Jerome, Deniz Kadah, Murat Paluli, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Koita (dk. 2) (Kasımpaşa) - İSTANBUL
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Ndongala'nın sol kanattan ceza sahası içine girip son çizgiye inerek verdiği pasta savunmaya çarpan topu kaleci Beto çeldi. Pozisyonun devamında Koita, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
8. dakikada Thiam'ın sol kanattan ortasında Koita'nın ceza sahası içinde indirdiği topu alan Hajradinovic'in yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Beto'da kaldı.
13. dakikada baskı sonucunda ceza yayı üzerine topu kapan Hajradinovic'in soldan ceza sahası içine girip çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta direkten dönen topu kaleci Beto kontrol etti.
40. dakikada Hajradinovic'in pasında ceza sahası içi sağ tarafında topu alan Ndongala'nın içeriye çevirdiğinde defanstan seken topu kaleci Beto kornere çeldi.
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Erdinç Sezertam xx, Samet Çiçek xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Tirpan xx, Sarlija xx, Meriah xx, Haddadi xxx, Aytaç Kara xx, Tarkan Serbest xx, Ndongala xxx, Mame Thiam xxx, Hajradinovic xxx, Koita xxx
Yedekler: Murat Can, Berk Çetin, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Ricardo Quaresma, İlhan Depe, Gohou, Çağtay Kurualp, Fernandes, Anıl Koç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Göztepe: Beto xx, Gassama x, Borges x, Titi x, Berkan x, Poko x, Andre Castro x, Halil Akbunar x, Zlatko Tripic x, Marcio Mossoro x, Kamil Wilczek x
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Eren Bilen, Hüseyin Bulut, Wallece Reis, Metin Yıldırım, Yalçın Ayhan, Jerome, Deniz Kadah, Murat Paluli, Stefano Napoleoni
Teknik Direktör: İlhan Palut
Gol: Koita (dk. 2) (Kasımpaşa) - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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