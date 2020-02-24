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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

24.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 22:11Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 23. haftasında , sahasında karşılaştığı 'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Isaac'in yerden yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ramazan'da kaldı.

83. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Hajradinovic'in plasesinde meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Cem Hanoğlu xx, İbrahim Bozbey xx

Kasımpaşa: Ramazan xx, Hadgerjonaj xx, Meriah xx, Brecka xxx, Haddadi xx, Aytaç xxx, Tirpan xx, Ndongala xx (İlhan dk. 87 ?), Yusuf xx (Tarkan dk. 61 x), Hajradinovic xxx, Koita xx (Gohou dk. 77 x)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Berk çetin, Doğucan Haspolat, Quaresma, Fernandes, Anıl Koç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Denizlispor: Stachkhowiak xx, Zeki Yavru xx, Ben Youssef xx, Mustafa Yumlu xx, Özgür Çek xx, Isaac xx (Recep dk. 81 ?), Murawski xx, Sacko xx (Sedat dk. 75 x), Barrow xx, Aissati xx (Estupinan dk. 68 x), Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Tolgahan Acar, Muhammet Özkal, Oğuz Yılmaz, Alihan Kalkan, Olcay Şahan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Brecka (dk. 22), Hajradinovic (dk. 83) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Meriah, Tirpan (Kasımpaşa) - İSTANBUL

Denizlispor, Kasımpaşa, Spor

Kaynak: İHA

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