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Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)

Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlıyor.

08.03.2020 13:58
Süper Lig: Kasımpaşa: 2 - Kayserispor: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa , Hes Kablo Kayserispor 'u ağırlıyor. Mücadelenin 20 dakikası ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile geçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Kayserispor, Hes Kablo, Kasımpaşa, Spor
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