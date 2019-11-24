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Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig 12. haftasında Kayserispor, evinde Sivasspor ile karşılaşıyor.

24.11.2019 14:59 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:11Süper Lig: Kayserispor: 1 - Sivasspor: 1 (İlk yarı)
Süper Lig 12. haftasında , evinde ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Samassa'da kaldı.

21. dakikada gelişen Sivasspor atağında topla buluşan Fernando Andre'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ancak gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi.

24. dakikada Uğur Çiftçi'nin ara pasında topla buluşan Fernando Andre'nin bir süre topu sürdükten sonra sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

28. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Emre Kılınç'ın penaltı noktası üzerinden vuruşu üst direkten döndü.

44. dakikada Poulain'in ortasında topu önüne indiren Pedro Henrique'nin yere düşerken gerçekleştirdiği vuruşta top ağlara gitti. 1-1

Stat: Kadir Has

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ali Saygın Ögel xx, Samet Çavuş xx

İ.M. Kayserispor: Lung xx, Lopes xx, Abdennour xx, Poulain xx, Yasir Subaşı xx, Pedro Henrique xx, Şamil xx, Hasan Hüseyin Acar xx, Dja Djedje xx, Adebayor xx, Umut Bulut xx

Yedekler: İsmail Çipe, Hakan Arıkan, Mert, Emirhan, Emre Demir, Ben Rienstra, Bilal, Kravets, Ziya Alkurt

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Demir Grup Sivasspor: Samassa xx, Caner Osmanpaşa xx, Marcelo Goino xx, Appindangoye xx, Uğur Çiftçi xx, Mert Hakan Yandaş xx, Fernando Andrade xx, Emre Kılınç xx, Fatik Aksoy xx, Hakan Arslan xx, Yatabare xx

Yedekler: Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Paul Papp, Ziya Erdal, Traore, Djerlek, Erdoğan Yeşilyurt, Cofie, Kone, Hugo Vieria

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Fernando Andre (dk. 24) (Sivasspor), Pedro Henrique (dk. 44) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kayserispor, Sivasspor, Spor

Kaynak: İHA

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