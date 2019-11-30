Süper Lig: Keçiörengücü: 2 - Altınordu: 1

TFF 1. Lig'in 13. haftasında Keçiörengücü, sahasında Altınordu
'yu 2-1 mağlup etti.
Stat: Aktepe
Hakemler: Alper Çetin xx, Murat Temel xx, Cem Özbay xx
Keçiörengücü: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Süleyman Olgun xxx, Burak Aydın xx (Uğur Utlu dk. 78 x), Cem Ekinci xx, Madinda xx (İshak Çakmak dk. 88 ?), Sertaç Çam xx (Dialiba dk. 80 ?), Kone xx
Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Soner Gönül, Abdulkadir Kuzey
Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kerim Alıcı x (Onur Taha Takır dk. 41 x), Yusuf Yalçın Arslan xx, Sinan Osmanoğlu xx, Kahraman Demirtaş xx, Okan Derici xx, Oğulcan Ülgün xx, Muhammed Mert x (Muzaffer Kocaer dk. 63 x), Hüseyin Atakan Üner xx, Anıl Koç xx, Yasin Ozan x (Kemal Rüzgar dk. 57 x)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Ravil Tagir, Berkay Samancı, Egehan Gök, Ali Mert Aydın, Ersel Aslıyüksek
Goller: Anıl Koç (dk. 21) (Altınordu), Samet Akaydin (dk. 28), Süleyman Olgun (dk. 51) (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Sertaç Çam, Burak Aydın (Keçiörengücü), Onur Taha Takır, Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu) - ANKARA