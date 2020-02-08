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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaşıyor.

08.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.02.2020 15:39Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (İlk yarı)
Süper Lig'in 21. hafta maçında evinde ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada sağ kanattan Sacko'nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Barrow'un şutu az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

34. dakikada sağ kanattan gelişen Denizlispor atağında, Zeki'nin ortasında ceza sahası içinde Rodallega'nın gelişine şutunu kaleci Serkan son anda çıkardı.

37. dakikada sağ taraftan Konyaspor'un kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topa yükselen Jevtovic'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. Ancak orta hakem Volkan Bayarslan, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine golü iptal etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Salih Mazlum xx

Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Anicic xx, Skubic x, Guilherme xx, Jonsson xx, Jevtovic xx, Hurtado xx, Milosevic xx, Shengelia xx, Thuram xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Alper, Ali Karakaya, Amir, Bajic, Daci

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Denizlispor: Stachowiak xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Zeki xx, Özgür xx, Murawski xx, Mbamba xx, Barrow xx, Sacko xx, Recep xx, Rodallega xx

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sackey, Sedat, Olcay, Estupinan

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı kart: Skubic (Konyaspor) - KONYA

Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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