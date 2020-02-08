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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 21. hafta maçında Konyaspor evinde Denizlispor ile karşılaştı.

08.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:29Süper Lig: Konyaspor: 0 - Denizlispor: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 21. hafta maçında evinde ile karşılaştı. Mücadele golsüz beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında, Sehangelia'nın ceza sahasına ortasında Thuram'ın yaptığı kafa vuruşunu kaleci Stachkowiak son anda çeldi.

85. dakikada ceza sahası içinde Denizlisporlu futbolcudan topu kapan Thuram'ın sert şutunu kaleci Stachkowiak son anda uzaklaştırdı.

90+4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Thuram'ın kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Özgür Ertem xx, Mehmet Salih Mazlum xx,

Konyaspor: Serkan xx, Selim xx, Anicic xx, Skubic x, Guilherme xx, Jonsson xx (Alper dk. 86 ?), Jevtovic xx, Hurtado x (Bajic dk. 63 x), Milosevic xx, Shengelia x (Daci dk. 75 x), Thuram xxx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Uğur, Ferhat, Ali Turan, Ali Karakaya, Amir

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Denizlispor: Stachowiak xx, Mustafa xx, Oğuz xx, Zeki xx, Özgür x (Sackey dk. 77 x), Murawski xx, Mbamba xx, Barrow xx, Sacko xx, Recep x (Olcay dk. 58 x), Rodallega xxx (Estupinan dk. 90 ?)

Yedekler: Hüseyin, Tolgahan, Youssef, Bergdich, Muhammet, Alihan, Sedat

Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

Sarı kartlar: Skubic, Selim (Konyaspor), Olcay (Denizlispor) - KONYA

Lilian Thuram, Denizlispor, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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