Süper Lig: Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor.
14.03.2020 20:31 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:32
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Mücadelede 20 dakika golsüz beraberlikle geçildi. - KONYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Fenerbahçe, Konyaspor, Spor
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