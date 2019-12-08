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Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 14. haftasında Konyaspor, evinde Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

08.12.2019 16:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:15Süper Lig: Konyaspor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
Süper Lig'in 14. haftasında , evinde FK ile golsüz berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

55. dakikada Twumasi'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içine yapılan ortaya Nogueira'nın kafa vuruşu kalenin üzerinden auta çıktı.

61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Milosevic'in ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta gitti.

72. dakikada Milosevic'in ceza sahası içine girip kaleci Günay'ı geçerek verdiği pasta topu önünde bulan Bajic'in vuruşu kale çizgisinde önce Ömer Ali'ye daha sonra da Gaziantep savunmasına çarparak oyun alanını terk etti.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ali Palabıyık xx, Mehmet Can Satman xx, Mustafa Sönmez

Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim xxx, Anicic xx, Ferhat xx, Volkan xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx (Hurtado dk. 83 ?), Miya x (Shengelia dk. 64 x), Milosevic xx, Bajic x (Daci dk. 83 ?),

Yedekler: Ozan, Mücahit Atalay, Ali Turan, Mücahit Can Akçay, Amir, Alper, Ali Yaşar

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Gaziantep FK: Günay xxx, Oğuz x, Kana Bıyık x, Djilobodji x, Tosca x, Chibsah xx, Nogueira xx, Kayode xx, Furkan x (Pawlowski dk. 27 x, Kenan dk. 74 ?), Güray xx, Twumasi xx (Muhammet dk. 88 ?)

Yedekler: Lontigkin, Ulaş, Kubilay, Olkowski, Sefa, Hasan, Ali

Teknik Direktör: Marius Sumudica

Sarı kartlar: Milosevic, Selim (Konyaspor), Nogueira (Gaziantep) - KONYA

Gaziantep, Konyaspor, Spor

Kaynak: İHA

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